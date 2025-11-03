Британія передала Україні нову партію крилатих ракет Storm Shadow

Уряд Великої Британії передав Україні нову партію ракет Storm Shadow, аби забезпечити продовження ударів по військових цілях на території Росії взимку.

Україна отримала нові Storm Shadow від Британії

За даними Bloomberg, постачання відбулося у невизначеній кількості, однак його мета — гарантувати Україні запас високоточної зброї в період, коли Лондон очікує посилення російських атак по цивільній інфраструктурі.

На тлі посилення санкційного тиску на Росію Британія та інші союзники прагнуть продемонструвати російському диктатору Володимиру Путіну, що підтримка Києва залишатиметься незмінною та перевищить можливості російської економіки вести війну. Поширити

Ймовірно, новий крок Лондона став відповіддю на відмову президента США Дональда Трампа передати Україні ракети Tomahawk.

Зазначається, що Storm Shadow уже довели свою ефективність. Адже у жовтні українські військові заявили про удар по російському хімічному заводу за допомогою британської зброї.

Storm Shadow — це високоточні ракети повітряного базування дальністю понад 250 км, що летять на малих висотах і використовують комбіновані навігаційні системи MBDA.