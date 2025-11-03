Британія передала Україні нову партію крилатих ракет Storm Shadow

Уряд Великої Британії передав Україні нову партію ракет Storm Shadow, аби забезпечити продовження ударів по військових цілях на території Росії взимку.
Головні тези:
- Уряд Великої Британії передав Україні нову партію ракет Storm Shadow для забезпечення ударів по військових цілях.
- Поставка відбулася у відповідь на очікувану ескалацію російських атак та демонстрування підтримки Києву в умовах посилення санкційного тиску на Росію.
Україна отримала нові Storm Shadow від Британії
За даними Bloomberg, постачання відбулося у невизначеній кількості, однак його мета — гарантувати Україні запас високоточної зброї в період, коли Лондон очікує посилення російських атак по цивільній інфраструктурі.
Ймовірно, новий крок Лондона став відповіддю на відмову президента США Дональда Трампа передати Україні ракети Tomahawk.
Зазначається, що Storm Shadow уже довели свою ефективність. Адже у жовтні українські військові заявили про удар по російському хімічному заводу за допомогою британської зброї.
Storm Shadow — це високоточні ракети повітряного базування дальністю понад 250 км, що летять на малих висотах і використовують комбіновані навігаційні системи MBDA.
Варто зауважити, що Лондон не розкриває обсягів переданих Україні ракет і не робить регулярних оголошень щодо їхніх постачання.
