Британия проводит секретные учения в Арктике на фоне возможной агрессии России

В глубине норвежской горы Британия и ее северные союзники моделируют сценарии возможного обострения со стороны России.

Британия готовится к возможной войне в Арктике с Россией

В Буде, на севере Норвегии, в полумили внутри горы, британские военные вместе с союзниками отрабатывают действия в случае нового витка агрессии России.

Учения проходят в стратегическом районе между морем и заснеженными вершинами Полярного круга. Здесь планировщики моделируют ситуации, которые могут возникнуть, если Москва активизирует враждебную деятельность вблизи границ союзников.

Обучение предусматривает разработку сценария, который разворачивается через год после условного прекращения огня в Украине и включает комплексную симуляцию: от фиксации пророссийских беспорядков в соседних странах до анализа разрозненных разведывательных данных и информации из соцсетей.

Министрам обороны и генералам предлагают принимать решения в условиях, максимально приближенных к реальным кризисным ситуациям. Поделиться

Такие тренировки не сугубо теоретическими. В последние годы Европа сталкивается со все большим количеством инцидентов: неизвестная атака на подводный кабель в Балтийском море, нарушение российскими дронами и самолетами воздушного пространства НАТО, активные маневры российских кораблей вблизи британских вод.

Все это заостряет внимание на уязвимости так называемого "крайнего севера".

Следует отметить, что после оккупации Крыма в 2014 году Великобритания создала Объединенные экспедиционные силы (JEF) — альянс из десяти стран, ориентированный на противодействие угрозам в северном регионе.

Сегодня перед JEF стоит вопрос, сможет ли он эффективно действовать в условиях изменившейся тактики России и ослабленного внимания США безопасности Европы при администрации Дональда Трампа.

Изменение климата также делает Арктику более опасной: таяние льда открывает новые маршруты и стимулирует соревнования за доступ к природным ресурсам, привлекая не только Россию, но и Китай и США.