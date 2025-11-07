Британія проводить секретні навчання в Арктиці на тлі можливої агресії Росії
Британія проводить секретні навчання в Арктиці на тлі можливої агресії Росії

Джерело:  Politico

У глибині норвезької гори Британія та її північні союзники моделюють сценарії можливого загострення з боку Росії.

  • Британія та її союзники проводять секретні навчання у Норвегії, щоб бути готовими до можливої війни з Росією в Арктиці.
  • Європа стикається зі зростанням провокативної поведінки Росії, що підштовхнуло Британію до створення Об’єднаних експедиційних сил для забезпечення безпеки у північному регіоні.

Британія готується до можливої війни у Арктиці з Росією

У Буде, на півночі Норвегії, за півмилі всередині гори, британські військові разом із союзниками відпрацьовують дії у разі нового витка агресії Росії.

Навчання проходять у стратегічному районі між морем та засніженими вершинами Полярного кола. Тут планувальники моделюють ситуації, які можуть виникнути, якщо Москва активізує ворожу діяльність поблизу кордонів союзників.

Навчання передбачають відпрацювання сценарію, що розгортається через рік після умовного припинення вогню в Україні й включають комплексну симуляцію: від фіксації проросійських заворушень у сусідніх країнах до аналізу розрізнених розвідувальних даних та інформації із соцмереж.

Міністрам оборони та генералам пропонують ухвалювати рішення в умовах, максимально наближених до реальних кризових ситуацій.

Такі тренування не є суто теоретичними. Останніми роками Європа стикається з дедалі більшою кількістю інцидентів: невідома атака на підводний кабель у Балтійському морі, порушення російськими дронами та літаками повітряного простору НАТО, активні маневри російських кораблів поблизу британських вод.

Усе це загострює увагу до вразливості так званої "крайньої півночі".

Варто зазначити, що після окупації Криму у 2014 році Велика Британія створила Об’єднані експедиційні сили (JEF) — альянс із десяти країн, орієнтований на протидію загрозам у північному регіоні.

Сьогодні перед JEF стоїть питання, чи зможе він ефективно діяти в умовах зміненої тактики Росії та послабленої уваги США до безпеки Європи за адміністрації Дональда Трампа.

Зміна клімату також робить Арктику більш небезпечною: танення льоду відкриває нові маршрути та стимулює змагання за доступ до природних ресурсів, залучаючи не лише Росію, а й Китай та США.

