Британія планує знову виробляти гаубиці М777 — FT

Британська компанія з виробництва зброї BAE Systems підписала початкову угоду на суму 50 млн дол з армією США, щоб дати поштовх новій програмі щодо гаубиць М777.

Виробництво гаубиць М777 знову розпочнуть у Британії

Британська компанія BAE Systems готується відновити виробництво компонентів для гаубиць М777. Це пов'язано з війною в Україні та попитом на артилерійське озброєння.

Про це повідомляє Financial Times.

Компанія підписала початкову угоду на суму 50 млн дол з армією США, щоб дати поштовх новій програмі, поки вони доопрацьовують деталі ширшого контракту.

Також компанія відзначила значне зростання глобального інтересу до цієї зброї з боку країн Європи, Азії та Америки з моменту початку конфлікту на Україні в лютому 2022 року.

США, Канада та Австралія надали M777 Україні, де вони довели свою високу ефективність проти сил російського вторгнення, – йдеться в матеріалі. Поширити

Наразі понад 1250 гаубиць M777 перебувають на озброєнні сухопутних військ Австралії, Канади, Колумбії, Індії, Саудівської Аравії, України та США, а їхнє перше бойове застосування відбулося у війні в Афганістані.

У Британії очікують перші поставки у 2025 році

BAE Systems сподівається, що новий контракт і оновлена виробнича лінія компонентів приведуть до замовлень на комплектні гаубиці M777.

Хоча основне виробництво відбувається у Великій Британії, складання часто відбувається у США. Компанія має намір співпрацювати з постачальниками як у Великій Британії, так і в США для виробництва основних титанових конструкцій M777, що становлять ядро зброї, причому перші деталі, як очікують, буде поставлено 2025 року, – пише видання. Поширити

Компанія вважає, що цей контракт створює ідеальні умови для відновлення виробництва. M777 виробляється у Великій Британії і дає можливість новим та наявним користувачам взяти участь у новій ініціативі з виробництва M777, отримуючи вигоду від добре налагодженої виробничої лінії та економії за рахунок масштабу.

Гаубиця М777: що відомо

Ця гаубиця має два види снарядів – звичайні та реактивні. Обидва типи є на озброєнні ЗСУ. Боєприпаси мають більшу кількість вибухової речовини та є далекобійними.

Такі гаубиці використовують для знищення передових командних пунктів, складів з боєприпасами та пально-мастильними матеріалами, скупчень ворожої техніки, артилерійських батарей ворога.

Раніше у Міноборони України повідомляли, що українські військові активно застосовують гаубицю M777 у війні прости російських окупантів. Вона за параметрами краща за радянські системи, при цьому легка в роботі.