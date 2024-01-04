Британия планирует снова производить гаубицы М777 — FT
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Британия планирует снова производить гаубицы М777 — FT

Гаубица М777
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Источник:  Financial Times

Британская компания по производству оружия BAE Systems подписала первоначальное соглашение на сумму 50 млн долл с армией США, чтобы дать толчок новой программе по гаубицам М777.

Производство гаубиц М777 снова начнут в Британии

Британская компания BAE Systems готовится возобновить производство компонентов для гаубиц М777. Это связано с войной на Украине и спросом на артиллерийское вооружение.

Об этом сообщает Financial Times.

Компания подписала первоначальное соглашение на сумму 50 млн долл с армией США, чтобы дать толчок новой программе, пока они дорабатывают детали более широкого контракта.

Также компания отметила значительный рост глобального интереса к этому оружию со стороны Европы, Азии и Америки с момента начала конфликта на Украине в феврале 2022 года.

США, Канада и Австралия предоставили M777 Украине, где они доказали свою высокую эффективность против сил российского вторжения, – говорится в материале.

В настоящее время более 1250 гаубиц M777 находятся на вооружении сухопутных войск Австралии, Канады, Колумбии, Индии, Саудовской Аравии, Украины и США, а их первое боевое применение произошло в Афганистане.

В Британии ожидают первые поставки в 2025 году

BAE Systems надеется, что новый контракт и обновленная производственная линия компонентов приведут к заказам на комплектные гаубицы M777.

Хотя основное производство происходит в Великобритании, сборка часто происходит в США. Компания намерена сотрудничать с поставщиками как в Великобритании, так и в США для производства основных титановых конструкций M777, составляющих ядро оружия, причем первые детали, как ожидают, будут поставлены в 2025 году, – пишет издание.

Компания считает, что этот контракт создает идеальные условия для возобновления производства. M777 производится в Великобритании и дает возможность новым и имеющимся пользователям принять участие в новой инициативе по производству M777, извлекая выгоду от хорошо отлаженной производственной линии и экономии за счет масштаба.

Гаубица М777: что известно

Эта гаубица имеет два вида снарядов – обычные и реактивные. Оба типа находятся на вооружении ВСУ. Боеприпасы имеют большее количество взрывчатого вещества и являются дальнобойными.

Такие гаубицы используют для уничтожения передовых командных пунктов, складов с боеприпасами и горюче-смазочными материалами, скоплений вражеской техники, артиллерийских батарей врага.

Ранее в Минобороны Украины сообщали, что украинские военные активно применяют гаубицу M777 в войне простых российских оккупантов. Она по параметрам лучше советских систем, при этом легка в работе.

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