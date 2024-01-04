Британия планирует снова производить гаубицы М777 — FT

Британская компания по производству оружия BAE Systems подписала первоначальное соглашение на сумму 50 млн долл с армией США, чтобы дать толчок новой программе по гаубицам М777.
Производство гаубиц М777 снова начнут в Британии
Британская компания BAE Systems готовится возобновить производство компонентов для гаубиц М777. Это связано с войной на Украине и спросом на артиллерийское вооружение.
Об этом сообщает Financial Times.
Компания подписала первоначальное соглашение на сумму 50 млн долл с армией США, чтобы дать толчок новой программе, пока они дорабатывают детали более широкого контракта.
Также компания отметила значительный рост глобального интереса к этому оружию со стороны Европы, Азии и Америки с момента начала конфликта на Украине в феврале 2022 года.
В настоящее время более 1250 гаубиц M777 находятся на вооружении сухопутных войск Австралии, Канады, Колумбии, Индии, Саудовской Аравии, Украины и США, а их первое боевое применение произошло в Афганистане.
В Британии ожидают первые поставки в 2025 году
BAE Systems надеется, что новый контракт и обновленная производственная линия компонентов приведут к заказам на комплектные гаубицы M777.
Компания считает, что этот контракт создает идеальные условия для возобновления производства. M777 производится в Великобритании и дает возможность новым и имеющимся пользователям принять участие в новой инициативе по производству M777, извлекая выгоду от хорошо отлаженной производственной линии и экономии за счет масштаба.
Гаубица М777: что известно
Эта гаубица имеет два вида снарядов – обычные и реактивные. Оба типа находятся на вооружении ВСУ. Боеприпасы имеют большее количество взрывчатого вещества и являются дальнобойными.
Такие гаубицы используют для уничтожения передовых командных пунктов, складов с боеприпасами и горюче-смазочными материалами, скоплений вражеской техники, артиллерийских батарей врага.
Ранее в Минобороны Украины сообщали, что украинские военные активно применяют гаубицу M777 в войне простых российских оккупантов. Она по параметрам лучше советских систем, при этом легка в работе.
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