Колишній прем'єр-міністр Британії Борис Джонсон каже, що Велика Британія та її союзники повинні негайно відправити до України війська, щоб "перемкнути вимикач" у голові російського диктатора Володимира Путіна.

Джонсон виступив за відправлення британських військ до України

Джонсон сказав, що війська повинні бути відправлені до мирних регіонів у небойових ролях.

Якщо ми можемо мати план щодо розгортання військ після війни, після того, як Путін погодився на перемир'я, то чому б не зробити це зараз? Поширити

Виступаючи за кілька днів до четвертої річниці повномасштабної війни, Джонсон, який був прем'єр-міністром на момент вторгнення, також сказав, що конфлікту можна було б уникнути, якби західні союзники приділяли більше уваги зростаючій агресії Путіна та його анексії Криму в 2014 році.

На запитання, чи має він на увазі, що війська Британії та інших європейських союзників повинні зараз вирушити в безпечні райони України, щоб "перемкнути вимикач", він відповів:

Так, я думаю, якщо ми готові зробити це в умовах перемир'я, яке, звичайно, віддає всю ініціативу, всю владу в руки Путіна, то чому б не зробити це зараз?

Я не бачу логічної причини, чому ми не повинні відправити туди мирні сухопутні війська, щоб продемонструвати нашу підтримку, нашу конституційну підтримку вільної, незалежної України. Борис Джонсон Британський політик

Джонсон вважає, що це політичне питання.

Йдеться про те, чи є Україна вільною країною чи ні. Якщо це васальна держава Росії, чого і хоче Путін, то, очевидно, Путін вирішує, хто приїжджає до його країни. Якщо ні, то це вирішують українці. Поширити

У відповідь на коментарі Джонсона представник Міністерства оборони Британії заявив: