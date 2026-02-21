Британія та її союзники повинні негайно відправити військових до України — Джонсон
Британія та її союзники повинні негайно відправити військових до України — Джонсон

Джерело:  BBC

Колишній прем'єр-міністр Британії Борис Джонсон каже, що Велика Британія та її союзники повинні негайно відправити до України війська, щоб "перемкнути вимикач" у голові російського диктатора Володимира Путіна.

Головні тези:

  • Борис Джонсон закликає до відправлення британських військ до мирних регіонів України для демонстрації підтримки країни.
  • Джонсон переконаний, що відправлення військ може допомогти зупинити агресію Росії та підтримати українську незалежність.

Джонсон виступив за відправлення британських військ до України

Джонсон сказав, що війська повинні бути відправлені до мирних регіонів у небойових ролях.

Якщо ми можемо мати план щодо розгортання військ після війни, після того, як Путін погодився на перемир'я, то чому б не зробити це зараз?

Виступаючи за кілька днів до четвертої річниці повномасштабної війни, Джонсон, який був прем'єр-міністром на момент вторгнення, також сказав, що конфлікту можна було б уникнути, якби західні союзники приділяли більше уваги зростаючій агресії Путіна та його анексії Криму в 2014 році.

На запитання, чи має він на увазі, що війська Британії та інших європейських союзників повинні зараз вирушити в безпечні райони України, щоб "перемкнути вимикач", він відповів:

Так, я думаю, якщо ми готові зробити це в умовах перемир'я, яке, звичайно, віддає всю ініціативу, всю владу в руки Путіна, то чому б не зробити це зараз?

Я не бачу логічної причини, чому ми не повинні відправити туди мирні сухопутні війська, щоб продемонструвати нашу підтримку, нашу конституційну підтримку вільної, незалежної України.

Борис Джонсон

Борис Джонсон

Британський політик

Джонсон вважає, що це політичне питання.

Йдеться про те, чи є Україна вільною країною чи ні. Якщо це васальна держава Росії, чого і хоче Путін, то, очевидно, Путін вирішує, хто приїжджає до його країни. Якщо ні, то це вирішують українці.

У відповідь на коментарі Джонсона представник Міністерства оборони Британії заявив:

Ми пишаємося лідерством Британії в Україні — підтримкою боротьби сьогодні і роботою над забезпеченням миру завтра. Саме тому цей уряд надає найвищий рівень військової підтримки, включаючи нещодавній пакет протиповітряної оборони на півмільярда фунтів стерлінгів, виділений минулого тижня, прискорюючи виділення 200 млн фунтів стерлінгів для британської армії на підготовку до будь-якого розгортання в Україні, та співпрацюючи з понад 30 країнами в рамках очолюваної Британією коаліції рішучих.

