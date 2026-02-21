Бывший премьер-министр Британии Борис Джонсон говорит, что Великобритания и ее союзники должны немедленно отправить в Украину войска, чтобы "переключить выключатель" в главе российского диктатора Владимира Путина.
Главные тезисы
- Борис Джонсон призывает отправить военные войска в демилитаризованные зоны Украины для поддержки страны и демонстрации конституционной поддержки.
- Политик считает, что западные союзники должны были ранее обратить внимание на агрессию России, что могло бы предотвратить конфликт.
Джонсон выступил за отправку британских войск в Украину
Джонсон сказал, что войска должны быть отправлены в мирные регионы в небоевых ролях.
Выступая за несколько дней до четвертой годовщины полномасштабной войны, Джонсон, являвшийся премьер-министром на момент вторжения, также сказал, что конфликта можно было бы избежать, если бы западные союзники уделяли больше внимания растущей агрессии Путина и его аннексии Крыма в 2014 году.
На вопрос, имеет ли он в виду, что войска Британии и других европейских союзников должны сейчас отправиться в безопасные районы Украины, чтобы "переключить выключатель", он ответил:
Да, я думаю, если мы готовы сделать это в условиях перемирия, которое, конечно, отдает всю инициативу, всю власть в руки Путина, то почему бы не сделать это сейчас?
Джонсон считает, что это политический вопрос.
В ответ на комментарии Джонсона представитель Министерства обороны Британии заявил:
Мы гордимся лидерством Британии в Украине — поддержкой борьбы сегодня и работой по обеспечению мира завтра. Именно поэтому это правительство оказывает высочайший уровень военной поддержки, включая недавний пакет противовоздушной обороны на полмиллиарда фунтов стерлингов, выделенный на прошлой неделе, ускоряя выделение 200 млн фунтов стерлингов для британской армии на подготовку к любому развертыванию в Украине, и сотрудничая с более чем 30 странами в рамках.
