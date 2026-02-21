Бывший премьер-министр Британии Борис Джонсон говорит, что Великобритания и ее союзники должны немедленно отправить в Украину войска, чтобы "переключить выключатель" в главе российского диктатора Владимира Путина.

Джонсон выступил за отправку британских войск в Украину

Джонсон сказал, что войска должны быть отправлены в мирные регионы в небоевых ролях.

Если мы можем иметь план развертывания войск после войны, после того, как Путин согласился на перемирие, то почему бы не сделать это сейчас? Поделиться

Выступая за несколько дней до четвертой годовщины полномасштабной войны, Джонсон, являвшийся премьер-министром на момент вторжения, также сказал, что конфликта можно было бы избежать, если бы западные союзники уделяли больше внимания растущей агрессии Путина и его аннексии Крыма в 2014 году.

На вопрос, имеет ли он в виду, что войска Британии и других европейских союзников должны сейчас отправиться в безопасные районы Украины, чтобы "переключить выключатель", он ответил:

Да, я думаю, если мы готовы сделать это в условиях перемирия, которое, конечно, отдает всю инициативу, всю власть в руки Путина, то почему бы не сделать это сейчас?

Я не вижу логической причины, почему мы не должны отправить туда мирные сухопутные войска, чтобы продемонстрировать нашу поддержку, нашу конституционную поддержку свободной независимой Украины. Борис Джонсон Британский политик

Джонсон считает, что это политический вопрос.

Речь идет о том, является ли Украина свободной страной или нет. Если это вассальное государство России, чего и хочет Путин, то, очевидно, Путин решает, кто приезжает в его страну. Если нет, это решают украинцы. Поделиться

В ответ на комментарии Джонсона представитель Министерства обороны Британии заявил: