Британія ухвалила нові санкції стосовно контрабанди російського золота

Британія запровадила нові санкції проти незаконної торгівлі золотом. Це скоротить можливості Росії фінансувати війну проти України. Про це йдеться у заяві Міністерства закордонних справ Британії.
Головні тези:
- Нові санкції Британії щодо контрабанди російського золота спрямовані на обмеження можливостей Росії фінансувати війну проти України.
- Заборона імпорту російського золота стала одним із заходів країн Заходу після повномасштабного вторгнення Росії в Україну.
- Незаконна торгівля золотом з Росії сприяє відмиванню грошей та обходу санкцій, що підтримує військові дії Путіна в Україні.
- Санкції проти контрабанди золота покарають осіб, які сприяють порушенню закону та прав людини та впливають на фінансові ресурси РФ.
Золоті санкції. Британія покарала контрабандистів, пов'язаних з Росією
Британський уряд у рамках санкцій заморозив активи чотирьох осіб, які займалися контрабандою золота з Росії.
Також були заморожені активи ще однієї людини, яка купила російське золото на суму понад 300 мільйонів доларів і тим самим забезпечила дохід РФ.
У МЗС Британії наголосили, що незаконна торгівля золотом — це "напад на законну торгівлю цінним товаром, який підживлює корупцію, підриває верховенство закону і вкорінює порушення прав людини".
Санкції проти російського золота
Після початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну країни Заходу запровадили санкції проти російського золота. Вони передбачають заборону імпорту.
Зокрема про американські санкції, які передбачали заборону на імпорт російського золота, стало відомо 28 червня 2022 року. Але вони стосувалися лише того золота, яке було на території РФ.
Об'єднані Арабські Емірати стали ключовим центром торгівлі російським золотом після того, як західні санкції перерізали більш традиційні експортні маршрути Росії.
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