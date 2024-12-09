Британия приняла новые санкции в отношении контрабанды российского золота

Великобритания ввела новые санкции против незаконной торговли золотом. Это сократит возможности России финансировать войну против Украины. Об этом говорится в заявлении Министерства иностранных дел Великобритании.

Золотые санкции. Британия наказала контрабандистов, связанных с Россией.

Британское правительство в рамках санкций заморозило активы четырех человек, занимавшихся контрабандой золота из России.

Также были заморожены активы еще одного человека, купившего российское золото на сумму свыше 300 миллионов долларов и тем самым обеспечившего доход РФ.

В МИД Британии подчеркнули, что незаконная торговля золотом — это "нападение на законную торговлю ценным товаром, который подпитывает коррупцию, подрывает верховенство закона и укореняет нарушения прав человека".

Россия использует незаконную торговлю золотом для отмывания денег и обхода санкций, тем самым поддерживая военные действия Путина, добавили в ведомстве. Поделиться

Санкции против российского золота

После начала полномасштабного вторжения России в Украину страны Запада ввели санкции против российского золота. Они предусматривают запрещение импорта.

В частности, об американских санкциях, которые предусматривали запрет на импорт российского золота, стало известно 28 июня 2022 года. Но они касались только того золота, которое было на территории РФ.

Объединенные Арабские Эмираты стали ключевым центром торговли российским золотом, после того как западные санкции перерезали более традиционные экспортные маршруты России.