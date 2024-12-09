Британия приняла новые санкции в отношении контрабанды российского золота

Великобритания ввела новые санкции против незаконной торговли золотом. Это сократит возможности России финансировать войну против Украины. Об этом говорится в заявлении Министерства иностранных дел Великобритании.
Главные тезисы
- Новые санкции Великобритании по контрабанде российского золота направлены на ограничение финансирования войны России против Украины.
- Незаконная торговля золотом из России способствует отмыванию денег, обходу санкций и поддерживает военные действия Путина в Украине.
- Санкции против контрабанды золота наказывают лиц, нарушающих закон и права человека, а также влияют на финансовые ресурсы РФ.
- Британское правительство заморозило активы контрабандистов, связанных с Россией, что является частью мер по остановке незаконной торговли.
- Западные санкции против российского золота вступили в силу после начала полномасштабного вторжения России в Украину, ограничивая импорт и экспорт этого драгоценного металла.
Золотые санкции. Британия наказала контрабандистов, связанных с Россией.
Британское правительство в рамках санкций заморозило активы четырех человек, занимавшихся контрабандой золота из России.
Также были заморожены активы еще одного человека, купившего российское золото на сумму свыше 300 миллионов долларов и тем самым обеспечившего доход РФ.
В МИД Британии подчеркнули, что незаконная торговля золотом — это "нападение на законную торговлю ценным товаром, который подпитывает коррупцию, подрывает верховенство закона и укореняет нарушения прав человека".
Санкции против российского золота
После начала полномасштабного вторжения России в Украину страны Запада ввели санкции против российского золота. Они предусматривают запрещение импорта.
В частности, об американских санкциях, которые предусматривали запрет на импорт российского золота, стало известно 28 июня 2022 года. Но они касались только того золота, которое было на территории РФ.
Объединенные Арабские Эмираты стали ключевым центром торговли российским золотом, после того как западные санкции перерезали более традиционные экспортные маршруты России.
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