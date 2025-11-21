Британія встановить на кораблі лазерні антидронові системи за понад 400 млн дол
Категорія
Технології
Дата публікації

Британія встановить на кораблі лазерні антидронові системи за понад 400 млн дол

Міноборони Британії
система

Міністерство оборони Великої Британії витратить 316 мільйонів фунтів стерлінгів (близько 412,5 млн дол) на озброєння кораблів ВМФ лазерною зброєю. Про це йдеться в пресрелізі Міноборони.

Головні тези:

  • Британія витратить понад 400 млн дол на лазерні антидронові системи для кораблів ВМФ.
  • Лазерна система DragonFire здатна ефективно збивати дрони, рухаючись зі швидкістю близько 650 км/год.
  • За один постріл лазерна система вартує лише 10 фунтів стерлінгів, що є значно економічно ефективніше порівняно з ракетними системами.

Британія встановить на кораблі лазерні антидронові системи

Зазначається, що один постріл лазерної системи коштує всього 10 фунтів стерлінгів, і вона забезпечує достатню точність, щоб уразити монету вартістю 1 фунт стерлінгів з відстані кілометра. Це більш економічно ефективний метод порівняно з традиційними ракетними системами, вартість яких перевищує сотні тисяч фунтів стерлінгів за постріл.

Лазерна система називається DragonFire та розроблена у Великій Британії. Вона здатна збивати дрони, які летять зі швидкістю близько 650 км/год. Її сумісно розробили MBDA UK у партнерстві з Leonardo UK, QinetiQ та Лабораторією оборонної науки й технологій (Dstl), пише видання Army Recognition.

Система поєднує функції захоплення та відстеження цілей за допомогою радарів, електронно-оптичних та інфрачервоних сенсорів, а також комп'ютер для керування вогнем у режимі реального часу. Окремо наголошується, що система гарно працює, попри турбулентність повітря над морем.

MBDA UK встановить систему DragonFire спершу на есмінець типу 45 до 2027 року. Такі кораблі вже оснащені ракетами ППО Sea Viper (PAAMS). Як очікується, лазерна система доповнить існуючі системи озброєння.

Раніше повідомлялось, що австралійська компанія Electro Optic Systems створила лазерну зброю, яка може знищувати до 50 дронів за хвилину. Система називається Apollo, її можна розгорнути менш ніж за дві години.

Також зазначається, що система створена для інтеграції з системами командування та управління НАТО (C2) та інтегрованими системами протиповітряної оборони (IADS).

Більше по темі

Категорія
Технології
Дата публікації
Додати до обраного
Італія розробить "лазерний щит" для захисту Європи від ракет і дронів
Італія
Категорія
Технології
Дата публікації
Додати до обраного
Знищує до 50 дронів за хвилину. Австралійська компанія представила унікальну лазерну зброю
Apollo
Категорія
Технології
Дата публікації
Додати до обраного
"Залізний промінь". В Ізраїлі розробили антидронову лазерну систему
Ізраїль

Поширити

Як вам таке?

Залишаючись на онлайні ви даєте згоду на використання файлів cookies, які допомагають нам зробити ваше перебування тут ще зручнішим

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?