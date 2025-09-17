"Залізний промінь". В Ізраїлі розробили антидронову лазерну систему

Міністерство оборони Ізраїлю 17 вересня заявило про завершення розробки потужної лазерної зброї, яка почне діяти до кінця року для посилення багаторівневої протиповітряної оборони країни.

В Ізраїлі розробили антидронову лазерну систему

Згідно із заявою міністерства, 100-кіловатна лазерна система «Залізний промінь» розроблена ізраїльськими компаніями Rafael Advanced Defense Systems та Elbit Systems Ltd.

Під час серії випробувань на півдні Ізраїлю лазерна зброя, зокрема, успішно перехоплювала дрони.

Вона буде інтегрована у систему протиракетної оборони «Залізний купол» найближчими місяцями, забезпечуючи країні ще один рівень захисту.

Міністерство не розкрило показник успішності перехоплення системою, яка має численні технічні обмеження та не може працювати в хмарну погоду.

Технологію рекламували як дешевший спосіб збиття дронів та інших снарядів, при цьому кожне перехоплення коштує менш як 5 доларів США.

Вартість сучасних ракетних систем становить десятки тисяч доларів за одне збиття.

Зазначається, що оголошення про «Залізний промінь» з’явилася після того, як прем'єр-міністр Біньямін Нетаньягу заявив, що внаслідок посилення ізоляції Ізраїль повинен прагнути незалежності у сфері безпеки.