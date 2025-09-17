"Железный луч". В Израиле разработали антидроновую лазерную систему

Министерство обороны Израиля 17 сентября заявило о завершении разработки мощного лазерного оружия, которое начнет действовать до конца года для усиления многоуровневой противовоздушной обороны страны.
Главные тезисы
- Антидроновая лазерная система «Железный луч» разработана в Израиле для усиления многоуровневой противовоздушной обороны страны.
- 100-киловаттная лазерная система успешно перехватывает дроны и другие воздушные снаряды, обеспечивая дополнительный уровень защиты.
- Технология «Железного луча» представляет собой более дешевый способ сбивания дронов по сравнению с современными ракетными системами.
В Израиле разработали антидроновую лазерную систему
Согласно заявлению министерства, 100-киловаттная лазерная система «Железный луч» разработана израильскими компаниями Rafael Advanced Defense Systems и Elbit Systems Ltd.
В ходе серии испытаний на юге Израиля лазерное оружие, в частности, успешно перехватывало дроны.
Она будет интегрирована в систему противоракетной обороны «Железный купол» в ближайшие месяцы, обеспечивая стране еще один уровень защиты.
Министерство не раскрыло показатель успешности перехвата системой, которая имеет многочисленные технические ограничения и не может работать в облачную погоду.
Технологию рекламировали как более дешевый способ сбивания дронов и других снарядов, при этом каждый перехват стоит менее 5 долларов США.
Стоимость современных ракетных систем составляет десятки тысяч долларов за одно убыток.
Отмечается, что объявление о «Железном луче» появилось после того, как премьер-министр Биньямин Нетаньяху заявил, что в результате усиления изоляции Израиль должен стремиться к независимости в сфере безопасности.
Больше по теме
- Категория
- Украина
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Технологии
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Технологии
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-