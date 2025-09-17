"Железный луч". В Израиле разработали антидроновую лазерную систему

Министерство обороны Израиля 17 сентября заявило о завершении разработки мощного лазерного оружия, которое начнет действовать до конца года для усиления многоуровневой противовоздушной обороны страны.

В Израиле разработали антидроновую лазерную систему

Согласно заявлению министерства, 100-киловаттная лазерная система «Железный луч» разработана израильскими компаниями Rafael Advanced Defense Systems и Elbit Systems Ltd.

В ходе серии испытаний на юге Израиля лазерное оружие, в частности, успешно перехватывало дроны.

Она будет интегрирована в систему противоракетной обороны «Железный купол» в ближайшие месяцы, обеспечивая стране еще один уровень защиты.

Министерство не раскрыло показатель успешности перехвата системой, которая имеет многочисленные технические ограничения и не может работать в облачную погоду.

Технологию рекламировали как более дешевый способ сбивания дронов и других снарядов, при этом каждый перехват стоит менее 5 долларов США.

Стоимость современных ракетных систем составляет десятки тысяч долларов за одно убыток.

Отмечается, что объявление о «Железном луче» появилось после того, как премьер-министр Биньямин Нетаньяху заявил, что в результате усиления изоляции Израиль должен стремиться к независимости в сфере безопасности.