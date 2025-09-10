Уничтожает до 50 дронов в минуту. Австралийская компания представила уникальное лазерное оружие
Уничтожает до 50 дронов в минуту. Австралийская компания представила уникальное лазерное оружие

Источник:  online.ua

Австралийская компания Electro Optic Systems (EOS) представила свой вариант лазерного оружия против БПЛА.

Главные тезисы

  • Система Apollo от EOS представляет собой уникальное лазерное оружие, способное эффективно уничтожать от 20 до 50 дронов в минуту.
  • Развертывание системы Apollo занимает менее двух часов, а затраты на стрельбу лазерными лучами намного ниже, чем на ракеты.
  • Система Apollo развивалась более десяти лет для противостояния тактикам беспилотных летательных систем, обладает высокой мощностью и предлагает точное поражение угроз.

EOS представила уникальное лазерное оружие

Речь идет о системе Apollo мощностью 150 кВт, которая может сбивать от 20 до 50 дронов в минуту.

Беспилотные летательные системы (БПЛА) сейчас используют такие методы, как быстрые маневры, вращение, теплоизоляция и ситлоотражающее покрытие — тактики, затрудняющие отслеживание и борьбу с большими роями. Apollo развивался более десяти лет, чтобы противостоять этому вызову, предлагая точное поражение, высокий уровень мощности и непрерывную стрельбу для борьбы с этими сложными угрозами.

По данным издания, систему Apollo можно развернуть менее чем через два часа, а стрельба лазерными лучами намного дешевле, чем ракетами, которые стоят сотни тысяч долларов США.

Также отмечается, что Apollo создан для интеграции с системами командования и управления НАТО (C2) и интегрированными системами противовоздушной обороны (IADS).

