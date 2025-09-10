Уничтожает до 50 дронов в минуту. Австралийская компания представила уникальное лазерное оружие

Австралийская компания Electro Optic Systems (EOS) представила свой вариант лазерного оружия против БПЛА.
Главные тезисы
- Система Apollo от EOS представляет собой уникальное лазерное оружие, способное эффективно уничтожать от 20 до 50 дронов в минуту.
- Развертывание системы Apollo занимает менее двух часов, а затраты на стрельбу лазерными лучами намного ниже, чем на ракеты.
- Система Apollo развивалась более десяти лет для противостояния тактикам беспилотных летательных систем, обладает высокой мощностью и предлагает точное поражение угроз.
EOS представила уникальное лазерное оружие
Речь идет о системе Apollo мощностью 150 кВт, которая может сбивать от 20 до 50 дронов в минуту.
По данным издания, систему Apollo можно развернуть менее чем через два часа, а стрельба лазерными лучами намного дешевле, чем ракетами, которые стоят сотни тысяч долларов США.
Также отмечается, что Apollo создан для интеграции с системами командования и управления НАТО (C2) и интегрированными системами противовоздушной обороны (IADS).
