Уничтожает до 50 дронов в минуту. Австралийская компания представила уникальное лазерное оружие

EOS представила уникальное лазерное оружие

Речь идет о системе Apollo мощностью 150 кВт, которая может сбивать от 20 до 50 дронов в минуту.

Беспилотные летательные системы (БПЛА) сейчас используют такие методы, как быстрые маневры, вращение, теплоизоляция и ситлоотражающее покрытие — тактики, затрудняющие отслеживание и борьбу с большими роями. Apollo развивался более десяти лет, чтобы противостоять этому вызову, предлагая точное поражение, высокий уровень мощности и непрерывную стрельбу для борьбы с этими сложными угрозами. Поделиться

По данным издания, систему Apollo можно развернуть менее чем через два часа, а стрельба лазерными лучами намного дешевле, чем ракетами, которые стоят сотни тысяч долларов США.