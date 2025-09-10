Знищує до 50 дронів за хвилину. Австралійська компанія представила унікальну лазерну зброю
Знищує до 50 дронів за хвилину. Австралійська компанія представила унікальну лазерну зброю

Apollo
Джерело:  online.ua

Австралійська компанія Electro Optic Systems (EOS) представила свій варіант лазерної зброї проти БПЛА.

Головні тези:

  • Лазерна зброя від EOS - ефективний спосіб знищення БПЛА, здатний легко збивати від 20 до 50 дронів за хвилину.
  • Система Apollo розвивалася протягом понад десяти років для протистояння складним тактикам безпілотних літальних систем.
  • Відомо, що розгортання системи Apollo займає менш ніж дві години, а витрати на стрільбу лазерними променями значно нижчі, ніж на ракети.

EOS представила унікальну лазерну зброю

Йдеться про систему Apollo потужністю 150 кВт, яка може збивати від 20 до 50 дронів за хвилину.

Безпілотні літальні системи (БПЛА) зараз використовують такі методи, як швидкі маневри, обертання, теплоізоляція та сітловідбивальне покриття — тактики, які ускладнюють відстеження та боротьбу з великими роями. Apollo розвивався понад десять років, щоб протистояти цьому виклику, пропонуючи точне ураження, високий рівень потужності та безперервну стрільбу для боротьби з цими дедалі складнішими загрозами.

За даними видання, систему Apollo можна розгорнути менш ніж за дві години, а стрільба лазерними променями набагато дешевша, ніж ракетами, які коштують сотні тисяч доларів США.

Також зазначається, що Apollo створений для інтеграції з системами командування та управління НАТО (C2) та інтегрованими системами протиповітряної оборони (IADS).

