Знищує до 50 дронів за хвилину. Австралійська компанія представила унікальну лазерну зброю

EOS представила унікальну лазерну зброю

Йдеться про систему Apollo потужністю 150 кВт, яка може збивати від 20 до 50 дронів за хвилину.

Безпілотні літальні системи (БПЛА) зараз використовують такі методи, як швидкі маневри, обертання, теплоізоляція та сітловідбивальне покриття — тактики, які ускладнюють відстеження та боротьбу з великими роями. Apollo розвивався понад десять років, щоб протистояти цьому виклику, пропонуючи точне ураження, високий рівень потужності та безперервну стрільбу для боротьби з цими дедалі складнішими загрозами. Поширити

За даними видання, систему Apollo можна розгорнути менш ніж за дві години, а стрільба лазерними променями набагато дешевша, ніж ракетами, які коштують сотні тисяч доларів США.