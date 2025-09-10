Знищує до 50 дронів за хвилину. Австралійська компанія представила унікальну лазерну зброю

Австралійська компанія Electro Optic Systems (EOS) представила свій варіант лазерної зброї проти БПЛА.
Головні тези:
- Лазерна зброя від EOS - ефективний спосіб знищення БПЛА, здатний легко збивати від 20 до 50 дронів за хвилину.
- Система Apollo розвивалася протягом понад десяти років для протистояння складним тактикам безпілотних літальних систем.
- Відомо, що розгортання системи Apollo займає менш ніж дві години, а витрати на стрільбу лазерними променями значно нижчі, ніж на ракети.
EOS представила унікальну лазерну зброю
Йдеться про систему Apollo потужністю 150 кВт, яка може збивати від 20 до 50 дронів за хвилину.
За даними видання, систему Apollo можна розгорнути менш ніж за дві години, а стрільба лазерними променями набагато дешевша, ніж ракетами, які коштують сотні тисяч доларів США.
Також зазначається, що Apollo створений для інтеграції з системами командування та управління НАТО (C2) та інтегрованими системами протиповітряної оборони (IADS).
Більше по темі
- Категорія
- Технології
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-
- Категорія
- Події
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-
- Категорія
- Економіка
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-