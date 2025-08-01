Яка новітня зброя безпечно збиватиме дрони РФ над Україною — думка експерта

Зброя спрямованої енергії — лазерна і мікрохвильова — наближається до практичного застосування. Вона вже здатна конкурувати як інструмент боротьби з дронами та ракетами.

Лазерна та мікрохвильова зброя безпечно збиватиме дрони РФ

Про це розповів Олексій Їжак, аналітик Національного інституту стратегічних досліджень.

За словами експерта, перспектива їх застосування може сягати року-двох, а технологічний стрибок пов’язаний із видобутком рідкісноземельних елементів в Україні.

Він наголошує: що потенційно можуть робити лазери, їхня оптика й системи керування в бойових умовах як ударна зброя — це руйнувати корпуси дронів, виготовлені з дерева, пластику або алюмінієвого сплаву. Адже конструкційна слабкість і повільність дронів — зворотний бік їхньої дешевизни.

Системна проблема сучасних лазерів, які готуються до бойового застосування проти дронів, у порівнянні з альтернативами — вкрай висока ціна установки", — зауважує експерт. Але разом — наднизька собівартість генерації променя (менш як 10 доларів), яким цей дрон можна уразити. Поширити

За словами Їжака, у складі комбінованих систем — поряд із ракетами, снарядами та засобами РЕБ — лазери вже найближчими роками можуть підвищити якість захисту від дронів.

Інший перспективний напрям використання спрямованої енергії — мікрохвильова електромагнітна зброя. Вона діє не шляхом ураження корпусу дрона, який є прозорим для мікрохвильових імпульсів.

Це можна назвати "летальною РЕБ" — для неї не має значення, як саме керується дрон, якщо його система управління електронна, вона не потребує надскладного прицілювання та може бути спрямована одразу на рій дронів.

Лазерні й мікрохвильові "гармати" вже вийшли з лабораторій, вони тестуються на полігонах і вже випробовувалися в операціях США та Ізраїлю на Близькому Сході. Низка систем уже існує в режимі дослідницьких версій, наближених до бойових.

Перші бойові лазерні комплекси можуть з’явитися на критично важливих об’єктах вже протягом одного-двох років. Поширити

Проте масоване застосування лазерів у бойових умовах вимагатиме чергового технологічного прориву.