Яка новітня зброя безпечно збиватиме дрони РФ над Україною — думка експерта

Зброя спрямованої енергії — лазерна і мікрохвильова — наближається до практичного застосування. Вона вже здатна конкурувати як інструмент боротьби з дронами та ракетами.
Головні тези:
- Лазерна та мікрохвильова зброя можуть конкурувати як ефективні інструменти боротьби з дронами та ракетами.
- Перспективи застосування лазерів та мікрохвильової зброї сягають року-двох, зв'язані з видобутком рідкісноземельних елементів в Україні.
Лазерна та мікрохвильова зброя безпечно збиватиме дрони РФ
Про це розповів Олексій Їжак, аналітик Національного інституту стратегічних досліджень.
За словами експерта, перспектива їх застосування може сягати року-двох, а технологічний стрибок пов’язаний із видобутком рідкісноземельних елементів в Україні.
Він наголошує: що потенційно можуть робити лазери, їхня оптика й системи керування в бойових умовах як ударна зброя — це руйнувати корпуси дронів, виготовлені з дерева, пластику або алюмінієвого сплаву. Адже конструкційна слабкість і повільність дронів — зворотний бік їхньої дешевизни.
За словами Їжака, у складі комбінованих систем — поряд із ракетами, снарядами та засобами РЕБ — лазери вже найближчими роками можуть підвищити якість захисту від дронів.
Інший перспективний напрям використання спрямованої енергії — мікрохвильова електромагнітна зброя. Вона діє не шляхом ураження корпусу дрона, який є прозорим для мікрохвильових імпульсів.
Це можна назвати "летальною РЕБ" — для неї не має значення, як саме керується дрон, якщо його система управління електронна, вона не потребує надскладного прицілювання та може бути спрямована одразу на рій дронів.
Лазерні й мікрохвильові "гармати" вже вийшли з лабораторій, вони тестуються на полігонах і вже випробовувалися в операціях США та Ізраїлю на Близькому Сході. Низка систем уже існує в режимі дослідницьких версій, наближених до бойових.
Проте масоване застосування лазерів у бойових умовах вимагатиме чергового технологічного прориву.
Цей наступний технологічний стрибок може відбутися не відразу, а, можливо, одночасно з початком видобутку рідкісноземельних елементів в Україні — без яких бойові лазери були б взагалі неможливі.
Більше по темі
- Категорія
- Україна
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-
- Категорія
- Україна
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-
- Категорія
- Технології
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-