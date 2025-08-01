Какое новейшее оружие будет безопасно сбивать дроны РФ над Украиной — мнение эксперта
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Технологии
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Какое новейшее оружие будет безопасно сбивать дроны РФ над Украиной — мнение эксперта

лазерное оружие
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Источник:  Эспрессо

Оружие направленной энергии – лазерное и микроволновое – приближается к практическому применению. Она уже способна конкурировать как инструмент борьбы с дронами и ракетами.

Главные тезисы

  • Лазерное и микроволновое оружие приближается к практическому применению и могут конкурировать как эффективные инструменты борьбы с дронами и ракетами.
  • Эксперт уверен, что лазерные системы смогут безопасно сбивать дроны РФ, разрушая корпуса из дерева, пластика или сплава, благодаря их оптике и системам управления.
  • Микроволновое электромагнитное оружие представляет собой “летальную РЭБ”,

Лазерное и микроволновое оружие будет безопасно сбивать дроны РФ

Об этом рассказал Алексей Ёжак, аналитик Национального института стратегических исследований.

По словам эксперта, перспектива их применения может достигать года-двух, а технологический скачок связан с добычей редкоземельных элементов в Украине.

Он отмечает, что потенциально могут делать лазеры, их оптика и системы управления в боевых условиях как ударное оружие — это разрушать корпуса дронов, изготовленные из дерева, пластика или алюминиевого сплава. Ведь конструкционная слабость и медлительность дронов — оборотная сторона их дешевизны.

Системная проблема современных лазеров, которые готовятся к боевому применению против дронов, по сравнению с альтернативами — крайне высокая цена установки", — отмечает эксперт. Но вместе — сверхнизкая себестоимость генерации луча (менее 10 долларов), которым этот дрон можно поразить.

По словам Ежака, в составе комбинированных систем — наряду с ракетами, снарядами и средствами РЭБ — лазеры уже в ближайшие годы могут повысить качество защиты от дронов.

Другое перспективное направление использования направленной энергии — микроволновое электромагнитное оружие. Она действует не путем поражения корпуса дрона, прозрачного для микроволновых импульсов.

Это можно назвать "летальной РЭБ" — для нее не имеет значения, как именно управляется дрон, если его система управления электронная, она не требует сверхсложного прицеливания и может быть направлена сразу на рой дронов.

Лазерные и микроволновые пушки уже вышли из лабораторий, они тестируются на полигонах и уже испытывались в операциях США и Израиля на Ближнем Востоке. Ряд систем уже существует в режиме исследовательских версий, приближенных к боевым.

Первые боевые лазерные комплексы могут появиться на критически важных объектах уже в течение одного-двух лет.

Однако массированное применение лазеров в боевых условиях потребует очередного технологического прорыва.

Этот следующий технологический скачок может произойти не сразу, а возможно одновременно с началом добычи редкоземельных элементов в Украине — без которых боевые лазеры были бы вообще невозможны.

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