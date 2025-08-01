Какое новейшее оружие будет безопасно сбивать дроны РФ над Украиной — мнение эксперта

Оружие направленной энергии – лазерное и микроволновое – приближается к практическому применению. Она уже способна конкурировать как инструмент борьбы с дронами и ракетами.
Главные тезисы
- Лазерное и микроволновое оружие приближается к практическому применению и могут конкурировать как эффективные инструменты борьбы с дронами и ракетами.
- Эксперт уверен, что лазерные системы смогут безопасно сбивать дроны РФ, разрушая корпуса из дерева, пластика или сплава, благодаря их оптике и системам управления.
- Микроволновое электромагнитное оружие представляет собой “летальную РЭБ”,
Лазерное и микроволновое оружие будет безопасно сбивать дроны РФ
Об этом рассказал Алексей Ёжак, аналитик Национального института стратегических исследований.
По словам эксперта, перспектива их применения может достигать года-двух, а технологический скачок связан с добычей редкоземельных элементов в Украине.
Он отмечает, что потенциально могут делать лазеры, их оптика и системы управления в боевых условиях как ударное оружие — это разрушать корпуса дронов, изготовленные из дерева, пластика или алюминиевого сплава. Ведь конструкционная слабость и медлительность дронов — оборотная сторона их дешевизны.
По словам Ежака, в составе комбинированных систем — наряду с ракетами, снарядами и средствами РЭБ — лазеры уже в ближайшие годы могут повысить качество защиты от дронов.
Другое перспективное направление использования направленной энергии — микроволновое электромагнитное оружие. Она действует не путем поражения корпуса дрона, прозрачного для микроволновых импульсов.
Это можно назвать "летальной РЭБ" — для нее не имеет значения, как именно управляется дрон, если его система управления электронная, она не требует сверхсложного прицеливания и может быть направлена сразу на рой дронов.
Лазерные и микроволновые пушки уже вышли из лабораторий, они тестируются на полигонах и уже испытывались в операциях США и Израиля на Ближнем Востоке. Ряд систем уже существует в режиме исследовательских версий, приближенных к боевым.
Однако массированное применение лазеров в боевых условиях потребует очередного технологического прорыва.
Этот следующий технологический скачок может произойти не сразу, а возможно одновременно с началом добычи редкоземельных элементов в Украине — без которых боевые лазеры были бы вообще невозможны.
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