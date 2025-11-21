Британия установит на корабле лазерные антидроновые системы более чем за 400 млн долл

Министерство обороны Великобритании потратит 316 миллионов фунтов стерлингов (около 412,5 млн долл.) на вооружение кораблей ВМФ лазерным оружием. Об этом говорится в пресс-релизе Минобороны.

Британия установит на корабле лазерные антидроновые системы

Отмечается, что один выстрел лазерной системы стоит всего 10 фунтов стерлингов и обеспечивает достаточную точность, чтобы поразить монету стоимостью 1 фунт стерлингов с расстояния километра. Это более экономически эффективный метод, чем традиционные ракетные системы, стоимость которых превышает сотни тысяч фунтов стерлингов за выстрел.

Лазерная система называется DragonFire и разработана в Великобритании. Она способна сбивать дроны, летящие со скоростью около 650 км/ч. Ее совместно разработали MBDA UK в партнерстве с Leonardo UK, QinetiQ и Лабораторией оборонной науки и технологий (Dstl), пишет издание Army Recognition.

Система сочетает функции захвата и отслеживания целей с помощью радаров, электронно-оптических и инфракрасных сенсоров, а также компьютера для управления огнем в режиме реального времени. Отдельно отмечается, что система хорошо работает, несмотря на турбулентность воздуха над морем.

MBDA UK установит систему DragonFire сперва на эсминец типа 45 до 2027 года. Такие корабли уже оснащены ракетами ПВО Sea Viper (PAAMS). Как ожидается, лазерная система дополнит существующую систему вооружения.

Ранее сообщалось, что австралийская компания Electro Optic Systems создала лазерное оружие, которое может уничтожать до 50 дронов в минуту. Система называется Apollo, ее можно развернуть менее чем через два часа.