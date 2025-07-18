Британія знизила "граничну ціну" на російську нафту — до чого це призведе

Уряд Великої Британії ухвалив рішення, яке знижує «граничну ціну» на російську нафту, про що раніше сьогодні домовилися в ЄС у рамках 18-го пакету санкцій проти Москви.
Головні тези:
- Зниження граничної ціни на російську нафту Британією призведе до обмежень у нафтовій промисловості Росії та зниження ринкової вартості нафти.
- Цей крок спрямований на збільшення тиску на Путіна шляхом обмеження доходів від продажу нафти, ключового джерела фінансування незаконної війни в Україні.
- Затверджений ЄС 18-й пакет санкцій є одним із найжорсткіших і включає зниження граничної ціни на російську сиру нафту.
Британія знизила “стелю” цін на нафту РФ
Про це йдеться у пресрелізі уряду.
Сьогоднішнє рішення знизить «граничну ціну» на російську сиру нафту з 60 дол за барель до 47,6 дол.
Передбачається, що це безпосередньо вплине на доходи Росії від продажу нафти, які вже впали на 35% у порівнянні з минулим роком.
Зазначається, що такий крок призведе до обмежень щодо нафтової промисловості Путіна, знизить ринкову вартість російської сирої нафти та зашкодить ключовому джерелу фінансування незаконної війни Кремля в Україні.
18 липня Європейський Союз затвердив черговий, 18-й пакет санкцій проти Російської Федерації, «один з найжорсткіших» на цей момент.
Зокрема ЄС знижує «граничну ціну» на сиру нафту РФ з 60 до 47,6 дол за барель.
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