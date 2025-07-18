Британия снизила "предельную цену" на российскую нефть — к чему это приведет

Правительство Великобритании приняло решение, снижающее «предельную цену» на российскую нефть, о чем раньше сегодня договорились в ЕС в рамках 18-го пакета санкций против Москвы.
Главные тезисы
- Снижение предельной цены на российскую нефть Великобританией приведет к ограничениям в нефтяной промышленности России и снижению рыночной стоимости нефти.
- Этот шаг направлен на увеличение давления на Путина путем ограничения доходов от продажи нефти, ключевого источника финансирования деятельности в Украине.
- Утвержденный ЕС 18-й пакет санкций включает снижение предельной цены на российскую нефть с 60 до 47,6 долл за баррель, что приведет к уменьшению доходов России от нефтяных продаж.
Британия снизила "потолок" цен на нефть РФ
Об этом говорится в пресс-релизе правительства.
Сегодняшнее решение снизит «предельную цену» на российскую сырую нефть с 60 долл. за баррель до 47,6 дол.
Предполагается, что это повлияет на доходы России от продажи нефти, которые уже упали на 35% по сравнению с прошлым годом.
Отмечается, что такой шаг приведет к ограничениям нефтяной промышленности Путина, снизит рыночную стоимость российской сырой нефти и повредит ключевому источнику финансирования незаконной войны Кремля в Украине.
18 июля Европейский Союз утвердил очередной, 18-й пакет санкций против Российской Федерации, «один из самых жестких» на данный момент.
В частности, ЕС снижает «предельную цену» на сырую нефть РФ с 60 до 47,6 долл. за баррель.
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