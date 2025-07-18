Британия снизила "предельную цену" на российскую нефть — к чему это приведет

Правительство Великобритании приняло решение, снижающее «предельную цену» на российскую нефть, о чем раньше сегодня договорились в ЕС в рамках 18-го пакета санкций против Москвы.

Британия снизила "потолок" цен на нефть РФ

Об этом говорится в пресс-релизе правительства.

Сегодняшнее решение снизит «предельную цену» на российскую сырую нефть с 60 долл. за баррель до 47,6 дол.

Предполагается, что это повлияет на доходы России от продажи нефти, которые уже упали на 35% по сравнению с прошлым годом.

Отмечается, что такой шаг приведет к ограничениям нефтяной промышленности Путина, снизит рыночную стоимость российской сырой нефти и повредит ключевому источнику финансирования незаконной войны Кремля в Украине.

Великобритания и ее союзники из ЕС «закручивают гайки» по доходам Кремля, еще больше останавливая самый ценный поток финансирования его незаконной войны в Украине. Этот решительный шаг к снижению «предельной цены» на сырую нефть будет направлен на доходы России от нефти и усилит давление на Путина, используя его наибольшую уязвимость и сохраняя стабильность энергетических рынков, — заявила канцлер казначейства Великобритании Рейчел Ривз. Поделиться

18 июля Европейский Союз утвердил очередной, 18-й пакет санкций против Российской Федерации, «один из самых жестких» на данный момент.