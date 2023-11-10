Британська розвідка назвала ймовірну причину удару РФ по судну на Одещині

Удар по цивільному судну в Одеській області міг бути помилкою російського пілота. Ймовірно, окупанти намагалися знищити військовий радар поблизу порту.

Удар РФ по судну на Одещині

Британська розвідка нагадує, що російські війська випустили, ймовірно, ракету повітряного базування Х-31 (у НАТО має найменування AS-17 KRYPTON) по судну Kmax Ruler під прапором Ліберії.

Атака сталася поблизу порту Південний в Одеській області. Судно повинно було доставити залізну руду для стратегічного партнера Росії - Китаю.

Latest Defence Intelligence update on the situation in Ukraine – 10 November 2023.



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🇺🇦 #StandWithUkraine 🇺🇦 pic.twitter.com/ziA0cPpnmj — Ministry of Defence 🇬🇧 (@DefenceHQ) November 10, 2023

Розвідка припускає, що окупанти випустили ракету, вважаючи, що цілять у військовий радар. Ймовірно, росіяни спутали його з радаром на цивільному судні.

Якщо так, то це свідчить про невдалу тактику застосування зброї з боку російського пілота, - йдеться у зведенні. Поширити

Що цьому передувало

Сили оборони півдня України ввечері 8 листопада повідомили, що росіяни завдали ракетного удару по судну, яке заходило до порту Одеської області. Відомо, що окупанти випустили протирадіолокаційну ракету Х-31П.

Судно під прапором Ліберії було цивільним і йшло до українського порту під завантаження. Воно мало доставити залізну руду до Китаю.

Внаслідок ворожої атаки загинув лоцман-українець. Моряк був працівником Адміністрації морських портів. Троє членів екіпажу (громадяни Філіппін) отримали поранення.