Британская разведка назвала вероятную причину удара РФ по судну в Одесской области

Удар по гражданскому судну в Одесской области мог быть ошибкой российского пилота. Вероятно, оккупанты пытались уничтожить военный радар вблизи порта.

Удар РФ по судну в Одесской области

Британская разведка напоминает, что российские войска выпустили, вероятно, ракету воздушного базирования Х-31 (в НАТО имеет название AS-17 KRYPTON) по судну Kmax Ruler под флагом Либерии.

Атака произошла вблизи порта Южный в Одесской области. Судно должно было доставить железную руду для стратегического партнера России – Китая.

Latest Defence Intelligence update on the situation in Ukraine – 10 November 2023.



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🇺🇦 #StandWithUkraine 🇺🇦 pic.twitter.com/ziA0cPpnmj — Ministry of Defence 🇬🇧 (@DefenceHQ) November 10, 2023

Разведка предполагает, что оккупанты выпустили ракету, считая, что целятся в военный радар. Вероятно, россияне спутали его с радаром на гражданском судне.

Если да, то это свидетельствует о неудачной тактике применения оружия со стороны российского пилота, говорится в сводке. Поделиться

Что этому предшествовало

Силы обороны юга Украины вечером 8 ноября сообщили, что россияне нанесли ракетный удар по судну, которое заходило в порт Одесской области. Известно, что оккупанты выпустили противорадиолокационную ракету Х-31П.

Судно под флагом Либерии было гражданским и шло в украинский порт под загрузку. Оно должно было доставить железную руду в Китай.

В результате вражеской атаки погиб лоцман-украинец. Моряк являлся работником Администрации морских портов. Трое членов экипажа (граждане Филиппин) получили ранения.