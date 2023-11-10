Британская разведка назвала вероятную причину удара РФ по судну в Одесской области
Категория
Украина
Дата публикации

Британская разведка назвала вероятную причину удара РФ по судну в Одесской области

Минобороны Британии
Судно
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Удар по гражданскому судну в Одесской области мог быть ошибкой российского пилота. Вероятно, оккупанты пытались уничтожить военный радар вблизи порта.

Удар РФ по судну в Одесской области

Британская разведка напоминает, что российские войска выпустили, вероятно, ракету воздушного базирования Х-31 (в НАТО имеет название AS-17 KRYPTON) по судну Kmax Ruler под флагом Либерии.

Атака произошла вблизи порта Южный в Одесской области. Судно должно было доставить железную руду для стратегического партнера России – Китая.

Разведка предполагает, что оккупанты выпустили ракету, считая, что целятся в военный радар. Вероятно, россияне спутали его с радаром на гражданском судне.

Если да, то это свидетельствует о неудачной тактике применения оружия со стороны российского пилота, говорится в сводке.

Что этому предшествовало

Силы обороны юга Украины вечером 8 ноября сообщили, что россияне нанесли ракетный удар по судну, которое заходило в порт Одесской области. Известно, что оккупанты выпустили противорадиолокационную ракету Х-31П.

Судно под флагом Либерии было гражданским и шло в украинский порт под загрузку. Оно должно было доставить железную руду в Китай.

В результате вражеской атаки погиб лоцман-украинец. Моряк являлся работником Администрации морских портов. Трое членов экипажа (граждане Филиппин) получили ранения.

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