Британська розвідка спрогнозувала подальші дії РФ після удару по "Аскольду"

Удар ЗСУ в окупованому Криму, внаслідок якого було пошкоджено корабель "Аскольд", може змусити РФ передислокувати свій флот далі від лінії фронту.

РФ може посунути флот ще далі

Як зазначає британська розвідка, 4 листопада 2023 року новозбудований корвет ВМФ Росії майже напевно був пошкоджений внаслідок удару під час стоянки на суднобудівному заводі "Залив" у Керчі в окупованому Криму.

Latest Defence Intelligence update on the situation in Ukraine – 07 November 2023.



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🇺🇦 #StandWithUkraine 🇺🇦 pic.twitter.com/FSziY6DU4F — Ministry of Defence 🇬🇧 (@DefenceHQ) November 7, 2023

Корабель "Аскольд" класу "Каракурт", спущений на воду у 2021 році, ще не був введений до складу російського флоту. Цей інцидент стався далі на схід в Криму, ніж більшість попередніх заявлених Україною дальніх ударів.

Здатність України завдати удару по кримській суднобудівній інфраструктурі, ймовірно, змусить Росію розглянути питання про передислокацію далі від лінії фронту, що затримає постачання нових кораблів, – зазначили в розвідці. Поширити

Що відомо про удар по суднобудівному заводу в Керчі

Ввечері 4 листопада у Керчі пролунали вибухи. Пізніше у СтратКомі ЗСУ підтвердили удари по морській і портовій інфраструктурі суднобудівного заводу “Залив”.

Тоді ж Міноборони РФ визнало, що унаслідок ракетного удару в окупованій Керчі було пошкоджено корабель, який перебував на суднобудівному заводі.

Там додали, що їхня ППО нібито збила 13 з 15 ракет.

Зранку 5 листопада командувач Повітряних сил генерал-лейтенант Микола Олещук підтвердив, що Україна завдала успішних ударів по Керчі.

За словами речника Повітряних сил ЗСУ Юрія Ігната, уражений корабель ще не встиг взяти участі у війні РФ проти України.