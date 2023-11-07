Британська розвідка спрогнозувала подальші дії РФ після удару по "Аскольду"

Удар ЗСУ в окупованому Криму, внаслідок якого було пошкоджено корабель "Аскольд", може змусити РФ передислокувати свій флот далі від лінії фронту.
РФ може посунути флот ще далі
Як зазначає британська розвідка, 4 листопада 2023 року новозбудований корвет ВМФ Росії майже напевно був пошкоджений внаслідок удару під час стоянки на суднобудівному заводі "Залив" у Керчі в окупованому Криму.
Корабель "Аскольд" класу "Каракурт", спущений на воду у 2021 році, ще не був введений до складу російського флоту. Цей інцидент стався далі на схід в Криму, ніж більшість попередніх заявлених Україною дальніх ударів.
Що відомо про удар по суднобудівному заводу в Керчі
Ввечері 4 листопада у Керчі пролунали вибухи. Пізніше у СтратКомі ЗСУ підтвердили удари по морській і портовій інфраструктурі суднобудівного заводу “Залив”.
Тоді ж Міноборони РФ визнало, що унаслідок ракетного удару в окупованій Керчі було пошкоджено корабель, який перебував на суднобудівному заводі.
Там додали, що їхня ППО нібито збила 13 з 15 ракет.
Зранку 5 листопада командувач Повітряних сил генерал-лейтенант Микола Олещук підтвердив, що Україна завдала успішних ударів по Керчі.
За словами речника Повітряних сил ЗСУ Юрія Ігната, уражений корабель ще не встиг взяти участі у війні РФ проти України.
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