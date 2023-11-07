Британская разведка спрогнозировала дальнейшие действия РФ после удара по "Аскольду"
Категория
Украина
Дата публикации

Британская разведка спрогнозировала дальнейшие действия РФ после удара по "Аскольду"

Минобороны Британии
Флот
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Удар ВСУ в оккупированном Крыму, в результате которого был поврежден корабль "Аскольд", может заставить РФ передислоцировать свой флот дальше линии фронта.

РФ может подвинуть флот еще дальше

Как отмечает британская разведка, 4 ноября 2023 года новый корвет ВМФ России почти наверняка был поврежден вследствие удара во время стоянки на судостроительном заводе "Залив" в Керчи в оккупированном Крыму.

Корабль "Аскольд" класса "Каракурт", спущенный на воду в 2021 году, еще не был введен в состав российского флота. Этот инцидент произошел дальше к востоку в Крыму, чем большинство предварительных заявленных Украиной дальних ударов.

Способность Украины нанести удар по крымской судостроительной инфраструктуре, вероятно, заставит Россию рассмотреть вопрос о передислокации дальше линии фронта, которая задержит поставки новых кораблей, – отметили в разведке.

Что известно об ударе по судостроительному заводу в Керчи

Вечером 4 ноября в Керчи раздались взрывы. Позже в Страткоме ВСУ подтвердили удары по морской и портовой инфраструктуре судостроительного завода "Залив".

Тогда же Минобороны РФ признало, что в результате ракетного удара в оккупированной Керчи был поврежден корабль, находившийся на судостроительном заводе.

Там добавили, что их ПВО якобы сбило 13 из 15 ракет.

Утром 5 ноября командующий Воздушными силами генерал-лейтенант Николай Олещук подтвердил, что Украина нанесла успешные удары по Керчи.

По словам спикера Воздушных сил ВСУ Юрия Игната, пораженный корабль еще не успел принять участие в войне РФ против Украины.

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