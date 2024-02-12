Британські компанії продовжують експорт до Росії — дані розслідування
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Британські компанії продовжують експорт до Росії — дані розслідування

Британія
Джерело:  The Times

Компанії Великої Британії за 10 місяців 2023 року поставили РФ обладнання, зокрема БПЛА й напівпровідники на понад 100 млн доларів.

Британія експортує до РФ товари подвійного призначення

До Росії досі поступають заборонені санкціями товари з Британії.

Про це з посиланням на дані, підготовлені Київською школою економіки та міжнародною робочою групою Єрмака-Макфола з питань російських санкцій, повідомляє The Times.

Згідно з результатами дослідження, російські військові отримують британські компоненти від третіх осіб за кордоном.

У зброї РФ загалом виявили 28 компонентів з Великої Британії, а більш ніж 2 тис – американського походження.

У матеріалі зауважують, що більшість товарів, які постачали з Великої Британії до Росії, були напівпровідниковими та комп'ютерними компонентами. Однак у 2023 році Росія також отримувала верстати з числовим програмним управлінням, вироблені у Великій Британії. Їхня вартість становить близько 1,5 млн дол.

Відповідно до даних видання, минулого року до Росії також імпортували на близько 1,5 млн дол компоненти напівпровідників FTDI, що виробляють у Британії. У 2022 році РФ отримала їх на суму 500 тис дол

Зазначено, що багато товарів британських товарів потрапляють до РФ загалом через китайські, гонконзькі й турецькі фірми.

Водночас The Times підкреслює, що існують декілька постачальників Великої Британії, котрі напряму імпортують країні-агресору компоненти на мільйони доларів.

Відомо, що у 2022 році до Росії Велика Британія поставила компоненти на близько 770 млн дол.

Заборонена російська нафта все одно потрапляє до Британії

Попри антиросійські санкції мільйони барелів палива з російської нафти все ще імпортуються до Великої Британії.

Про це повідомляє BBC з посиланням на два окремі дослідження.

Британія є однією з багатьох західних країн, які заборонили імпорт нафти і нафтопродуктів, що походять з Росії, намагаючись зменшити кількість доходів, які Москва може отримати від викопних видів палива.

Але два окремі звіти, які отримала компанія BBC, свідчать про те, що правила нафтопереробки дозволяють продуктам, виробленим з російської сирої нафти, потрапляти до Британії.

Ця "лазівка в нафтопереробці" означає, що такі країни, як Індія і Китай, які не ввели санкції проти Кремля, можуть легально імпортувати російську нафту і переробляти її в нафтопродукти, такі як авіаційне паливо і дизельне паливо, заявив Центр досліджень енергетики і чистого повітря (CREA), – пише видання.

Потім ці держави експортують цю продукцію до Британії чи країн ЄС.

Проблема цієї лазівки полягає в тому, що вона збільшує попит на російську нафту і дозволяє збільшити обсяги продажів, а також підвищує їхню ціну, що збільшує кошти, які надходять до військової скарбнички Кремля, – сказав Ісаак Леві, керівник відділу європейсько-російської політики та енергетичного аналізу CREA.

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