Британские компании продолжают экспорт в Россию — данные расследования

Компании Великобритании за 10 месяцев 2023 года поставили РФ оборудование, в том числе БПЛА и полупроводники более чем на 100 млн долларов.

Великобритания экспортирует в РФ товары двойного назначения

В Россию до сих пор поступают запрещенные санкциями товары из Британии.

Об этом со ссылкой на данные, подготовленные Киевской школой экономики и международной рабочей группой Ермака-Макфола по российским санкциям, сообщает The Times.

Согласно результатам исследования, российские военные получают британские компоненты от третьих лиц за границей.

В оружии РФ в общей сложности обнаружили 28 компонентов из Великобритании, а более 2 тыс – американского происхождения.

В материале отмечают, что большинство товаров, поставляемых из Великобритании в Россию, были полупроводниковыми и компьютерными компонентами. Однако в 2023 году Россия также получала станки с числовым программным управлением, производимые в Великобритании. Их стоимость составляет около 1,5 млн долл.

Согласно данным издания, в прошлом году в Россию также импортировали на около 1,5 млн долл. производящие в Британии компоненты полупроводников FTDI. В 2022 году РФ получила их на сумму 500 тыс долл.

Отмечено, что многие товары британских товаров попадают в РФ в целом через китайские, гонконгские и турецкие фирмы.

В то же время The Times подчеркивает, что существует несколько поставщиков Великобритании, которые напрямую импортируют стране-агрессору компоненты на миллионы долларов.

Известно, что в 2022 году в Россию Великобритания поставила компоненты около 770 млн долл.

Запретная российская нефть все равно попадает в Британию

Несмотря на антироссийские санкции, миллионы баррелей топлива из российской нефти все еще импортируются в Великобританию.

Об этом сообщает BBC со ссылкой на два отдельных исследования.

Британия является одной из многих западных стран, запретивших импорт нефти и происходящих из России нефтепродуктов, пытаясь уменьшить количество доходов, которые Москва может получить от ископаемых видов топлива.

Но два отдельных отчета, полученных компанией BBC, свидетельствуют о том, что правила нефтепереработки позволяют продуктам, произведенным из российской сырой нефти, попадать в Британию.

Эта "лазейка в нефтепереработке" означает, что такие страны, как Индия и Китай, не введшие санкции против Кремля, могут легально импортировать российскую нефть и перерабатывать ее в нефтепродукты, такие как авиационное топливо и дизельное топливо, заявил Центр исследований энергетики и чистого воздуха. (CREA), – пишет издание.

Затем эти государства экспортируют эту продукцию в Британию или страны ЕС.