Медики у Великій Британії вперше провели операцію з видалення пухлини у головному мозку через ямку в оці пацієнта, що дарує надію онкохворим, для яких досі видалення подібних пухлин вважалось неоперабельним.
Головні тези:
- Унікальна операція з видалення пухлини у головному мозку була проведена британськими медиками через ямку в оці пацієнта, відкриваючи нові можливості для онкохворих.
- Застосування інноваційної методики хірургічного втручання дозволило уникнути складних операцій та серйозних ускладнень при видаленні пухлини мозку.
- Британські лікарі використовували ендоскопічний транс-орбітальний підхід, що дозволило пацієнтці відновитися швидше й зменшити ризик побічних ефектів.
Що відомо про проведення унікальної операції британськими медиками
Зазначається, що Рувімбо Кавія стала першою мешканкою Великої Британії, якій успішно видалили пухлину мозку з кавернозного синусу — простору під мозком в області за очима.
Операцію було проведено із використанням іноваційного методу хірургічного втручання.
Більшість пухлин у цій області мозку донедавна вважались неоперабельними або вимагали проведення складної операції із необхідністю видалення більшої частини черепу і переміщення мозку, що загрожувало серйозними ускладненнями, зокрема, судомами.
Проте хірурги з Лідської навчальної лікарні NHS першими у Великій Британії задіяли ендоскопічний транс-орбітальний підхід для проведення операції, яка тривала усього близько трьох годин.
Після завершення операції пацієнтка вже у той же день змогла встати на ноги.
Відомо, що першу менінгіому у жінки діагностували ще у 2023 році після її звернення до лікарів із скаргами на сильні головні болі.
В жовтні того ж року у британки виявили ще одну пухлину.
Британські медики провели консультації з колегами з Іспанії, які підтвердили, що Рувімбо Кавія підходить для проведення цієї операції.
Операцію було проведено в лютому 2024 року.
За словами британки, вже за кілька днів після проведення операції вона змогла повернутись додому.
Окрім "справді крихітного" шраму та двоїння в очах протягом кількох місяців, у неї не було жодних побічних ефектів.
Як британські лікарі готувались до проведення операції
Хірурги з Лідської навчальної лікарні кілька разів відпрацьовували проведення операції із використанням 3D-моделі голови Кавії, а потім — у лабораторії на тілах померлих.
За словами нейрохірурга Асіма Шейха, успішне проведення цієї операції дозволило навіть не торкатись мозку пацієнта, зробивши хірургічне втручання більш безпечним.
Методика була розроблена щелепно-лицевим хірургом Джітеном Пармаром і дозволяє вирізати невелику частинку очної ямки для забезпечення більшого доступу до області, яка потребує хірургічного втручання.
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