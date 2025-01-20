Медики у Великій Британії вперше провели операцію з видалення пухлини у головному мозку через ямку в оці пацієнта, що дарує надію онкохворим, для яких досі видалення подібних пухлин вважалось неоперабельним.

Що відомо про проведення унікальної операції британськими медиками

Зазначається, що Рувімбо Кавія стала першою мешканкою Великої Британії, якій успішно видалили пухлину мозку з кавернозного синусу — простору під мозком в області за очима.

Операцію було проведено із використанням іноваційного методу хірургічного втручання.

Більшість пухлин у цій області мозку донедавна вважались неоперабельними або вимагали проведення складної операції із необхідністю видалення більшої частини черепу і переміщення мозку, що загрожувало серйозними ускладненнями, зокрема, судомами.

Рувімбо Кавія

Проте хірурги з Лідської навчальної лікарні NHS першими у Великій Британії задіяли ендоскопічний транс-орбітальний підхід для проведення операції, яка тривала усього близько трьох годин.

Після завершення операції пацієнтка вже у той же день змогла встати на ноги.

Відомо, що першу менінгіому у жінки діагностували ще у 2023 році після її звернення до лікарів із скаргами на сильні головні болі.

В жовтні того ж року у британки виявили ще одну пухлину.

Це був перший раз, коли мені робили операцію. У мене не було іншого виходу, як погодитися, тому що біль був занадто сильним... все, що мені було потрібно, це щоб її видалили, — розповідає Кавія. Поширити

Британські медики провели консультації з колегами з Іспанії, які підтвердили, що Рувімбо Кавія підходить для проведення цієї операції.

Операцію було проведено в лютому 2024 року.

За словами британки, вже за кілька днів після проведення операції вона змогла повернутись додому.

Окрім "справді крихітного" шраму та двоїння в очах протягом кількох місяців, у неї не було жодних побічних ефектів.

Як британські лікарі готувались до проведення операції

Хірурги з Лідської навчальної лікарні кілька разів відпрацьовували проведення операції із використанням 3D-моделі голови Кавії, а потім — у лабораторії на тілах померлих.

За словами нейрохірурга Асіма Шейха, успішне проведення цієї операції дозволило навіть не торкатись мозку пацієнта, зробивши хірургічне втручання більш безпечним.

Таким чином, ми навіть не торкаємося мозку. Це важкодоступна ділянка, а це дозволяє отримати прямий доступ без будь-якого компромісу щодо тиску на мозок, — пояснює Асім Шейх. Поширити

Методика була розроблена щелепно-лицевим хірургом Джітеном Пармаром і дозволяє вирізати невелику частинку очної ямки для забезпечення більшого доступу до області, яка потребує хірургічного втручання.