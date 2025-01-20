Медики в Великобритании впервые провели операцию по удалению опухоли в головном мозге через ямку в глазу пациента, дающего надежду онкобольным, для которых до сих пор удаление подобных опухолей считалось неоперабельным.
Главные тезисы
- Уникальная операция по удалению опухоли в головном мозге проведена впервые в Великобритании через ямку в глазу пациента, что дает надежду онкобольным, для которых подобное вмешательство было неоперабельным.
- Использование инновационной методики позволило британским медикам избежать сложных операций и серьезных осложнений, обеспечив пациентке быстрое восстановление и снижение риска побочных эффектов.
- Британские хирурги впервые в Великобритании задействовали эндоскопический трансорбитальный подход для удаления опухоли мозга, демонстрируя успех и безопасность этой техники.
- Операция проведена без затрагивания мозга пациента, что сделало хирургическое вмешательство более безопасным и дало пациентке быструю возможность вернуться к обычной жизни.
Что известно о проведении уникальной операции британскими медиками
Рувимбо Кавия стала первой жительницей Великобритании, которой успешно удалили опухоль мозга из кавернозного синуса — пространства под мозгом в области за глазами.
Операция была проведена с использованием инновационного метода хирургического вмешательства.
Большинство опухолей в этой области мозга недавно считались неоперабельными или требовали проведения сложной операции с необходимостью удаления большей части черепа и перемещения мозга, что угрожало серьезными осложнениями, в частности, судорогами.
Однако хирурги из Лидской учебной больницы NHS первыми в Великобритании задействовали эндоскопический трансорбитальный подход для проведения операции, которая длилась всего около трех часов.
После завершения операции пациентка уже в тот же день смогла подняться на ноги.
Известно, что первую менингиому у женщины диагностировали еще в 2023 году после обращения к врачам с жалобами на сильные головные боли.
В октябре того же года у британки была обнаружена еще одна опухоль.
Британские медики провели консультации с коллегами из Испании, подтвердившие, что Рувимбо Кавия подходит для проведения этой операции.
Операция была проведена в феврале 2024 года.
По словам британки, уже через несколько дней после проведения операции она смогла вернуться домой.
Кроме "подлинно крохотного" шрама и двоения в глазах в течение нескольких месяцев, у нее не было никаких побочных эффектов.
Как британские врачи готовились к проведению операции
Хирурги из Лидской учебной больницы несколько раз отрабатывали проведение операции с использованием 3D-модели главы Кавии, а затем в лаборатории на телах умерших.
По словам нейрохирурга Асима Шейха, успешное проведение этой операции позволило даже не затрагивать мозг пациента, сделав хирургическое вмешательство более безопасным.
Методика была разработана челюстно-лицевым хирургом Джитеном Пармаром и позволяет вырезать небольшую частицу глазницы для обеспечения большего доступа к области, требующей хирургического вмешательства.
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