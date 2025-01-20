Медики в Великобритании впервые провели операцию по удалению опухоли в головном мозге через ямку в глазу пациента, дающего надежду онкобольным, для которых до сих пор удаление подобных опухолей считалось неоперабельным.

Что известно о проведении уникальной операции британскими медиками

Рувимбо Кавия стала первой жительницей Великобритании, которой успешно удалили опухоль мозга из кавернозного синуса — пространства под мозгом в области за глазами.

Операция была проведена с использованием инновационного метода хирургического вмешательства.

Большинство опухолей в этой области мозга недавно считались неоперабельными или требовали проведения сложной операции с необходимостью удаления большей части черепа и перемещения мозга, что угрожало серьезными осложнениями, в частности, судорогами.

Рувимбо Кавия

Однако хирурги из Лидской учебной больницы NHS первыми в Великобритании задействовали эндоскопический трансорбитальный подход для проведения операции, которая длилась всего около трех часов.

После завершения операции пациентка уже в тот же день смогла подняться на ноги.

Известно, что первую менингиому у женщины диагностировали еще в 2023 году после обращения к врачам с жалобами на сильные головные боли.

В октябре того же года у британки была обнаружена еще одна опухоль.

Это был первый раз, когда мне делали операцию. У меня не было другого выхода, как согласиться, потому что боль была слишком сильной... все, что мне было нужно, чтобы ее удалили, — рассказывает Кавия. Поделиться

Британские медики провели консультации с коллегами из Испании, подтвердившие, что Рувимбо Кавия подходит для проведения этой операции.

Операция была проведена в феврале 2024 года.

По словам британки, уже через несколько дней после проведения операции она смогла вернуться домой.

Кроме "подлинно крохотного" шрама и двоения в глазах в течение нескольких месяцев, у нее не было никаких побочных эффектов.

Как британские врачи готовились к проведению операции

Хирурги из Лидской учебной больницы несколько раз отрабатывали проведение операции с использованием 3D-модели главы Кавии, а затем в лаборатории на телах умерших.

По словам нейрохирурга Асима Шейха, успешное проведение этой операции позволило даже не затрагивать мозг пациента, сделав хирургическое вмешательство более безопасным.

Таким образом, мы даже не прикасаемся к мозгу. Это труднодоступный участок, а это позволяет получить прямой доступ без какого-либо компромисса по давлению на мозг, — объясняет Асим Шейх. Поделиться

Методика была разработана челюстно-лицевым хирургом Джитеном Пармаром и позволяет вырезать небольшую частицу глазницы для обеспечения большего доступа к области, требующей хирургического вмешательства.