Британские медики провели уникальную операцию по удалению опухоли. В чем ее особенность
Категория
Наука и медицина
Дата публикации

Британские медики провели уникальную операцию по удалению опухоли. В чем ее особенность

Хирурги
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Источник:  The Guardian

Медики в Великобритании впервые провели операцию по удалению опухоли в головном мозге через ямку в глазу пациента, дающего надежду онкобольным, для которых до сих пор удаление подобных опухолей считалось неоперабельным.

Главные тезисы

  • Уникальная операция по удалению опухоли в головном мозге проведена впервые в Великобритании через ямку в глазу пациента, что дает надежду онкобольным, для которых подобное вмешательство было неоперабельным.
  • Использование инновационной методики позволило британским медикам избежать сложных операций и серьезных осложнений, обеспечив пациентке быстрое восстановление и снижение риска побочных эффектов.
  • Британские хирурги впервые в Великобритании задействовали эндоскопический трансорбитальный подход для удаления опухоли мозга, демонстрируя успех и безопасность этой техники.
  • Операция проведена без затрагивания мозга пациента, что сделало хирургическое вмешательство более безопасным и дало пациентке быструю возможность вернуться к обычной жизни.

Что известно о проведении уникальной операции британскими медиками

Рувимбо Кавия стала первой жительницей Великобритании, которой успешно удалили опухоль мозга из кавернозного синуса — пространства под мозгом в области за глазами.

Операция была проведена с использованием инновационного метода хирургического вмешательства.

Большинство опухолей в этой области мозга недавно считались неоперабельными или требовали проведения сложной операции с необходимостью удаления большей части черепа и перемещения мозга, что угрожало серьезными осложнениями, в частности, судорогами.

Рувимбо Кавии первой в Великобритании провели уникальную операцию по удалению опухоли мозга
Рувимбо Кавия

Однако хирурги из Лидской учебной больницы NHS первыми в Великобритании задействовали эндоскопический трансорбитальный подход для проведения операции, которая длилась всего около трех часов.

После завершения операции пациентка уже в тот же день смогла подняться на ноги.

Известно, что первую менингиому у женщины диагностировали еще в 2023 году после обращения к врачам с жалобами на сильные головные боли.

В октябре того же года у британки была обнаружена еще одна опухоль.

Это был первый раз, когда мне делали операцию. У меня не было другого выхода, как согласиться, потому что боль была слишком сильной... все, что мне было нужно, чтобы ее удалили, — рассказывает Кавия.

Британские медики провели консультации с коллегами из Испании, подтвердившие, что Рувимбо Кавия подходит для проведения этой операции.

Операция была проведена в феврале 2024 года.

По словам британки, уже через несколько дней после проведения операции она смогла вернуться домой.

Кроме "подлинно крохотного" шрама и двоения в глазах в течение нескольких месяцев, у нее не было никаких побочных эффектов.

Как британские врачи готовились к проведению операции

Хирурги из Лидской учебной больницы несколько раз отрабатывали проведение операции с использованием 3D-модели главы Кавии, а затем в лаборатории на телах умерших.

По словам нейрохирурга Асима Шейха, успешное проведение этой операции позволило даже не затрагивать мозг пациента, сделав хирургическое вмешательство более безопасным.

Таким образом, мы даже не прикасаемся к мозгу. Это труднодоступный участок, а это позволяет получить прямой доступ без какого-либо компромисса по давлению на мозг, — объясняет Асим Шейх.

Методика была разработана челюстно-лицевым хирургом Джитеном Пармаром и позволяет вырезать небольшую частицу глазницы для обеспечения большего доступа к области, требующей хирургического вмешательства.

Мы внедрили новую технику, которая, по моему мнению, уникальна для Лидса, чтобы сделать операцию гораздо проще... Операция была настолько хорошо отрепетирована, что казалось, будто мы делали это уже 100 раз — так и должно быть при использовании новой техники, — рассказывает Пармар.

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