Чимало популярних пабів на території Великої Британії можуть закритись напередодні Різдва через дефіцит найбільш популярного пива марки Guiness.

Як дефіцит одного популярного сорту пива призвів до масштабної кризи серед пивних закладів у Великій Британії

Зазначається, що темне пиво марки Guiness є найбільш популярним серед відвідувачів британських пабів напередодні Різдва.

За інформацією британських ЗМІ, через штучний розподіл популярної марки пива найбільші постачальники обмежили його продаж до пабів напередодні різдвяних свят.

Пиво Guiness

А саме у цей період рівень споживання цього пива зростає у кілька разів. Через відсутність традиційних доходів від продажу популярної марки пива Guiness заклади стикаються із значним зниженням кількості клієнтів, відчувають високі збитки та готуються до ймовірного припинення роботи.

У чому полягає причина штучного дефіциту пива Guiness у Великій Британії

За словами власника ірландського пабу в Ліверпулі Стівена Кросбі, переважно саме пиво марки Guiness купують його відвідувачі.

Кросбі підкреслив, що якщо не отримає необхідної кількості пива Guiness, то зазнає серйозних збитків.

Підкреслюється, що аналогічні випадки все частіше переживають більшість британських пабів.

За словами ще однієї власниці пабу Енди Мюррей, протягом останніх кількох місяців у Лондоні кількість спожитого пива Guiness зросла на 20%, однак штучний дефіцит викличе серйозні проблеми у власників закладів.