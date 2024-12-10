Многие популярные пабы на территории Великобритании могут закрыться накануне Рождества из-за дефицита наиболее популярного пива марки Guiness.

Как дефицит одного популярного сорта пива привел к масштабному кризису среди пивных заведений в Великобритании

Отмечается, что темное пиво марки Guiness наиболее популярно среди посетителей британских пабов накануне Рождества.

По информации британских СМИ, из-за искусственного распределения популярной марки пива крупнейшие поставщики ограничили его продажу к пабам в канун рождественских праздников.

Пиво Guiness

А именно в этот период уровень потребления этого пива растет в несколько раз.

В чем причина искусственного дефицита пива Guiness в Великобритании

По словам владельца ирландского паба в Ливерпуле Стивена Кросби, в основном именно пиво марки Guiness покупают его посетители.

Кросби подчеркнул, что если не получит необходимого количества пива Guiness, то терпит серьезные убытки.

Подчеркивается, что аналогичные случаи все чаще испытывают большинство британских пабов.

По словам еще одной владелицы паба Энды Мюррей, за последние несколько месяцев в Лондоне количество потребленного пива Guiness выросло на 20%, однако искусственный дефицит вызовет серьезные проблемы у владельцев заведений.