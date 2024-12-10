Британские пабы оказались на грани закрытия из-за дефицита популярного пива
Категория
Мир
Дата публикации

Британские пабы оказались на грани закрытия из-за дефицита популярного пива

Британский паб
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Источник:  Daily Express

Многие популярные пабы на территории Великобритании могут закрыться накануне Рождества из-за дефицита наиболее популярного пива марки Guiness.

Главные тезисы

  • Искусственный дефицит пива Guiness создал угрозу закрытия британских пабов перед Рождеством.
  • Уровень потребления пива Guiness возрос на 20% в некоторых регионах, усугубляя ситуацию с дефицитом.
  • Владельцы пабов выражают обеспокоенность из-за ограниченных поставок Guiness, что может привести к убыткам и закрытию заведений.
  • Искусственный дефицит Guiness стал причиной кризиса среди пивных заведений, увеличив спрос и создавая серьезные проблемы.
  • Рост уровня потребления пива Guiness на фоне искусственного дефицита привел к массовому спросу, оказавшему давление на британские пабы.

Как дефицит одного популярного сорта пива привел к масштабному кризису среди пивных заведений в Великобритании

Отмечается, что темное пиво марки Guiness наиболее популярно среди посетителей британских пабов накануне Рождества.

По информации британских СМИ, из-за искусственного распределения популярной марки пива крупнейшие поставщики ограничили его продажу к пабам в канун рождественских праздников.

Искусственный дефицит пива Guiness привел к угрозе закрытия британских пабов
Пиво Guiness

А именно в этот период уровень потребления этого пива растет в несколько раз.

В чем причина искусственного дефицита пива Guiness в Великобритании

По словам владельца ирландского паба в Ливерпуле Стивена Кросби, в основном именно пиво марки Guiness покупают его посетители.

Кросби подчеркнул, что если не получит необходимого количества пива Guiness, то терпит серьезные убытки.

Подчеркивается, что аналогичные случаи все чаще испытывают большинство британских пабов.

По словам еще одной владелицы паба Энды Мюррей, за последние несколько месяцев в Лондоне количество потребленного пива Guiness выросло на 20%, однако искусственный дефицит вызовет серьезные проблемы у владельцев заведений.

Мы наблюдали массовый интерес среди молодых людей, когда речь идет о Guiness. Но теперь спрос непомерно вырос, и все теперь хотят получить свой стакан напитка, — объясняет причину дефицита Энда Мюррей.

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