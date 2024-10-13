Науковці з Великої Британії розробили технологію, яка дозволяє оперативно ззовні зафіксувати пошкоджені кінцівки, що допоможе уникнути необхідності ампутації у людей з важкими травмами під час воєн та катастроф.

Що відомо про альтернативу ампутаціям кінцівок у людей з травмами

Зазначається, що розробниками технології є професор механіки опорно-рухового апарату Ентоні Булл і його колега Мехді Саїді з Імперського коледжу Лондона.

Робота велась ще у 2016 році. Тоді науковці прагнули створити новий підхід до лікування травм рук і ніг.

Вони робили спробу створити простий спосіб виготовлення кладних медичних пристроїв в умовах стихійних лих чи війн.

Як вибух у Бейруті, так і бої в Україні спричинили тисячі жахливих поранень кінцівок людей, які втратили б ноги та руки без термінового медичного технологічного втручання. Однак у минулому здійснення такого дорогого комплексного втручання під час конфлікту чи після стихійних лих було серйозною проблемою, — підкреслив Ентоні Булл. Поширити

Дослідникам вдалось розробити набори інструментів і посібники до них, за допомогою який будь-хто охочий може виготовити фіксатори для травмованих кінцівок у гаражах чи на заводах.

Науковці підкреслюють, що для цього не потрібні спеціальні інструменти.

Зовнішні фіксатори використовують тоді, коли постріл чи вибух розривають кістки ніг і рук людини. Завдяки пристрою уражені частини кінцівки тримаються разом, що підвищує шанси на відновлення та порятунок ноги чи руки.

Важливо те, що це не робиться шляхом введення металевого стрижня в кінцівку, оскільки це може спровокувати серйозні інфекції. Натомість він тримається назовні та прикріплюється до кістки за допомогою шпильок, які просовують через руку чи ногу людини, — пояснюють дослідники. Поширити

Пристрій з фіксації пошкоджених кінцівок

Зазначається, що зазвичай зовнішні фіксатори складні у виготовленні та мають високу вартість. Зокрема, одна така штука може коштувати більше 100 тис грн.

Ба більше, у зонах ведення бойових дій до таких приладів важко отримати доступ.

Часто люди змушені виготовляти саморобні фіксатори, однак вони створюють високий ризик виникнення ускладнень.

Натомість набори інструкцій Ентоні Булла та Мехді Саїді дозволяють створити безпечні зовнішні фіксатори за обмежених навичок і ресурсів.

Усе, що потрібно, — це запас алюмінію та кілька стрижнів з нержавіючої сталі. Це дуже просто, — переконує Мехді Саїді. Поширити

Нові методи вже випробовують в Україні

За словами британських вчених, ефективність випущених ними інструкцій і виготовлених з їхньою допомогою приладів уже випробовуються в Україні, де тисячі людей отримали поранення через збройну агресію злочинної армії РФ.

Нам терміново зателефонували місцеві лікарі, які відчайдушно потребували допомоги, і ми змогли направити їх на наш веб-сайт, де були інструкції щодо виготовлення фіксаторів. Через кілька днів майстерня зі східної Польщі надіслала нам фотографію фіксатора, який вони щойно зробили з нашого набору інструкцій. У перші кілька днів війни 150 із них були задіяні, і вони допоможуть запобігти втраті ніг чи рук поранених людей, — зазначили розробники. Поширити

Відтоді науковці створили набір інструментів для виготовлення фіксаторів, які тепер випробовують у Кенії та Руанді.

Очікується, що тестування допоможе вдосконалити технологію, яка може запобігти ампутаціям кінцівок постраждалих внаслідок воєн чи стихійних лих.