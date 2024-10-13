Науковці з Великої Британії розробили технологію, яка дозволяє оперативно ззовні зафіксувати пошкоджені кінцівки, що допоможе уникнути необхідності ампутації у людей з важкими травмами під час воєн та катастроф.
Головні тези:
- Британські вчені розробили метод фіксації пошкоджених кінцівок, що дозволяє уникнути ампутацій у людей з травмами внаслідок воєн або катастроф.
- Нова технологія дозволяє виготовлення фіксаторів для травмованих кінцівок без спеціальних інструментів, з обмеженими ресурсами.
- Метод вже успішно випробовується в Україні, де він допоміг пацієнтам з ушкодженнями кінцівок внаслідок воєнних дій.
- Технологія також тестується в Кенії та Руанді з метою удосконалення та запобігання ампутаціям кінцівок в разі стихійних лих чи конфліктів.
- Новий метод фіксації кінцівок може стати важливим кроком у рятунку життів та відновленні рухової активності у постраждалих від ускладнених травм.
Що відомо про альтернативу ампутаціям кінцівок у людей з травмами
Зазначається, що розробниками технології є професор механіки опорно-рухового апарату Ентоні Булл і його колега Мехді Саїді з Імперського коледжу Лондона.
Робота велась ще у 2016 році. Тоді науковці прагнули створити новий підхід до лікування травм рук і ніг.
Вони робили спробу створити простий спосіб виготовлення кладних медичних пристроїв в умовах стихійних лих чи війн.
Дослідникам вдалось розробити набори інструментів і посібники до них, за допомогою який будь-хто охочий може виготовити фіксатори для травмованих кінцівок у гаражах чи на заводах.
Науковці підкреслюють, що для цього не потрібні спеціальні інструменти.
Зовнішні фіксатори використовують тоді, коли постріл чи вибух розривають кістки ніг і рук людини. Завдяки пристрою уражені частини кінцівки тримаються разом, що підвищує шанси на відновлення та порятунок ноги чи руки.
Зазначається, що зазвичай зовнішні фіксатори складні у виготовленні та мають високу вартість. Зокрема, одна така штука може коштувати більше 100 тис грн.
Ба більше, у зонах ведення бойових дій до таких приладів важко отримати доступ.
Часто люди змушені виготовляти саморобні фіксатори, однак вони створюють високий ризик виникнення ускладнень.
Натомість набори інструкцій Ентоні Булла та Мехді Саїді дозволяють створити безпечні зовнішні фіксатори за обмежених навичок і ресурсів.
Нові методи вже випробовують в Україні
За словами британських вчених, ефективність випущених ними інструкцій і виготовлених з їхньою допомогою приладів уже випробовуються в Україні, де тисячі людей отримали поранення через збройну агресію злочинної армії РФ.
Відтоді науковці створили набір інструментів для виготовлення фіксаторів, які тепер випробовують у Кенії та Руанді.
Очікується, що тестування допоможе вдосконалити технологію, яка може запобігти ампутаціям кінцівок постраждалих внаслідок воєн чи стихійних лих.
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