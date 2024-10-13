Британские ученые разработали инновационный способ на замену ампутациям конечностей

Ученые из Великобритании разработали технологию, позволяющую оперативно извне зафиксировать поврежденные конечности, что поможет избежать необходимости ампутации у людей с тяжелыми травмами во время войн и катастроф.
Главные тезисы
- Британские ученые разработали инновационный метод фиксации поврежденных конечностей, предотвращая ампутации у людей с тяжелыми травмами в результате войн и катастроф.
- Новая технология использования наружных фиксаторов показала эффективность в спасении конечностей пострадавших от военных действий, как показали успешные испытания в Украине.
- Разработанные учеными наборы инструментов позволяют изготавливать фиксаторы без специальных инструментов, что делает их доступными в условиях ограниченных ресурсов.
- Альтернативный метод лечения тяжелых травм конечностей не требует сложных устройств и высоких затрат, благодаря простоте изготовления и использования набора инструкций.
- Эффективность и безопасность новой технологии уже подтверждена в Украине, а испытания в Кении и Руанде помогут усовершенствовать методику для предотвращения ампутаций у пострадавших.
Что известно об альтернативе ампутациям конечностей у людей с травмами
Разработчиками технологии являются профессор механики опорно-двигательного аппарата Энтони Булл и его коллега Мехди Саиди из Имперского колледжа Лондона.
Работа велась еще в 2016 году. Тогда ученые стремились создать новый подход к лечению травм рук и ног.
Они пытались создать простой способ изготовления кладных медицинских устройств в условиях стихийных бедствий или войн.
Исследователям удалось разработать наборы инструментов и пособия к ним, с помощью которых любой желающий может изготовить фиксаторы для травмированных конечностей в гаражах или на заводах.
Ученые подчеркивают, что для этого не нужны специальные инструменты.
Наружные фиксаторы используются тогда, когда выстрел или взрыв разрывают кости ног и рук человека. Благодаря устройству пораженные части конечности держатся вместе, что повышает шансы на восстановление и спасение ноги или руки.
Отмечается, что обычно наружные фиксаторы сложны в изготовлении и имеют высокую стоимость. В частности, одна такая штука может стоить более 100 тыс. грн.
Более того, в зонах ведения боевых действий к таким приборам трудно получить доступ.
Часто люди вынуждены производить самодельные фиксаторы, однако они создают высокий риск возникновения осложнений.
Наборы инструкций Энтони Булла и Мехди Саиди позволяют создать безопасные внешние фиксаторы при ограниченных навыках и ресурсах.
Новые методы уже испытывают в Украине
По словам британских ученых, эффективность выпущенных ими инструкций и изготовленных с их помощью приборов уже испытываются в Украине, где тысячи человек получили ранения из-за вооруженной агрессии преступной армии РФ.
Ученые создали набор инструментов для изготовления фиксаторов, которые теперь испытывают в Кении и Руанде.
Ожидается, что тестирование поможет усовершенствовать технологию, которая может предотвратить ампутации конечностей пострадавших в результате войн или стихийных бедствий.
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