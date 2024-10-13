Британские ученые разработали инновационный способ на замену ампутациям конечностей
Категория
Наука и медицина
Дата публикации

Британские ученые разработали инновационный способ на замену ампутациям конечностей

Энтони Булл и Мехди Саиди
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Источник:  The Guardian

Ученые из Великобритании разработали технологию, позволяющую оперативно извне зафиксировать поврежденные конечности, что поможет избежать необходимости ампутации у людей с тяжелыми травмами во время войн и катастроф.

Главные тезисы

  • Британские ученые разработали инновационный метод фиксации поврежденных конечностей, предотвращая ампутации у людей с тяжелыми травмами в результате войн и катастроф.
  • Новая технология использования наружных фиксаторов показала эффективность в спасении конечностей пострадавших от военных действий, как показали успешные испытания в Украине.
  • Разработанные учеными наборы инструментов позволяют изготавливать фиксаторы без специальных инструментов, что делает их доступными в условиях ограниченных ресурсов.
  • Альтернативный метод лечения тяжелых травм конечностей не требует сложных устройств и высоких затрат, благодаря простоте изготовления и использования набора инструкций.
  • Эффективность и безопасность новой технологии уже подтверждена в Украине, а испытания в Кении и Руанде помогут усовершенствовать методику для предотвращения ампутаций у пострадавших.

Что известно об альтернативе ампутациям конечностей у людей с травмами

Разработчиками технологии являются профессор механики опорно-двигательного аппарата Энтони Булл и его коллега Мехди Саиди из Имперского колледжа Лондона.

Работа велась еще в 2016 году. Тогда ученые стремились создать новый подход к лечению травм рук и ног.

Они пытались создать простой способ изготовления кладных медицинских устройств в условиях стихийных бедствий или войн.

Как взрыв в Бейруте , так и бои в Украине повлекли за собой тысячи ужасных ранений конечностей людей, которые потеряли бы ноги и руки без срочного медицинского технологического вмешательства. Однако в прошлом осуществление столь дорогостоящего комплексного вмешательства во время конфликта или после стихийных бедствий было серьезной проблемой, подчеркнул Энтони Булл.

Исследователям удалось разработать наборы инструментов и пособия к ним, с помощью которых любой желающий может изготовить фиксаторы для травмированных конечностей в гаражах или на заводах.

Ученые подчеркивают, что для этого не нужны специальные инструменты.

Наружные фиксаторы используются тогда, когда выстрел или взрыв разрывают кости ног и рук человека. Благодаря устройству пораженные части конечности держатся вместе, что повышает шансы на восстановление и спасение ноги или руки.

Важно то, что это не делается путём ввода металлического стержня в конечность, поскольку это может спровоцировать серьезные инфекции. Он держится наружу и прикрепляется к кости с помощью шпилек, которые продвигают через руку или ногу человека, — объясняют исследователи.

Британские ученые разработали альтернативу ампутации поврежденных конечностей
Устройство по фиксации поврежденных конечностей

Отмечается, что обычно наружные фиксаторы сложны в изготовлении и имеют высокую стоимость. В частности, одна такая штука может стоить более 100 тыс. грн.

Более того, в зонах ведения боевых действий к таким приборам трудно получить доступ.

Часто люди вынуждены производить самодельные фиксаторы, однако они создают высокий риск возникновения осложнений.

Наборы инструкций Энтони Булла и Мехди Саиди позволяют создать безопасные внешние фиксаторы при ограниченных навыках и ресурсах.

Все, что нужно, это запас алюминия и несколько стержней из нержавеющей стали. Это очень просто, — убеждает Мехди Саиди.

Новые методы уже испытывают в Украине

По словам британских ученых, эффективность выпущенных ими инструкций и изготовленных с их помощью приборов уже испытываются в Украине, где тысячи человек получили ранения из-за вооруженной агрессии преступной армии РФ.

Нам срочно позвонили по телефону местные врачи, которые отчаянно нуждались в помощи, и мы смогли направить их на наш веб-сайт, где были инструкции по изготовлению фиксаторов. Через несколько дней мастерская из восточной Польши направила нам фотографию фиксатора, который они только что сделали из нашего набора инструкций. В первые несколько дней войны 150 из них были задействованы, и они помогут предотвратить потерю ног или рук раненых людей, — отметили разработчики.

Ученые создали набор инструментов для изготовления фиксаторов, которые теперь испытывают в Кении и Руанде.

Ожидается, что тестирование поможет усовершенствовать технологию, которая может предотвратить ампутации конечностей пострадавших в результате войн или стихийных бедствий.

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