Брітні Спірс готує таємний план втечі з рідної домівки

Люди з оточення відомої співачки Брітні Спірс розповіли журналістам, що зірка хоче почати все спочатку й кардинально змінити своє життя, таємно перебравшись до Великої Британії.
Головні тези:
- Брітні Спірс боїться, що батько знову отримає необмежений контроль над її життя.
- Співачка відчуває зв'язок із Британією, тому планує вирушити саме туди.
Брітні Спірс налаштована все змінити
За словами інсайдерів, думки про втечу у зірки почали з'являтися після гучних мемуарів колишнього чоловіка та чуток про можливу спробу її батька знову вплинути на її життя.
Брітні схиляється до думки все-таки залишити Лос-Анджелес і перебратися до Великої Британії.
Вона має амбітні плани — почати життя з чистого аркуша.
Одне з анонімних джерел розповіло, що Спірс завжди відчувала зв'язок із Британією.
Брітні досі не полишає страх того, що її батько Джеймі Спірс знову спробує відновити контроль над її життям.
Більше по темі
- Категорія
- Шоу-бізнес
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-
- Категорія
- Шоу-бізнес
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-
- Категорія
- Шоу-бізнес
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-