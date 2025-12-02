Брітні Спірс готує таємний план втечі з рідної домівки

Люди з оточення відомої співачки Брітні Спірс розповіли журналістам, що зірка хоче почати все спочатку й кардинально змінити своє життя, таємно перебравшись до Великої Британії.

Брітні Спірс налаштована все змінити

За словами інсайдерів, думки про втечу у зірки почали з'являтися після гучних мемуарів колишнього чоловіка та чуток про можливу спробу її батька знову вплинути на її життя.

Брітні схиляється до думки все-таки залишити Лос-Анджелес і перебратися до Великої Британії.

Вона має амбітні плани — почати життя з чистого аркуша.

Одне з анонімних джерел розповіло, що Спірс завжди відчувала зв'язок із Британією.

У підлітковому віці вона захоплювалася принцесою Діаною та була "одержима" принцами Вільямом і Гаррі. Співачка регулярно переглядає YouTube-відео про британську культуру, а також обожнює говорити з фальшивим британським акцентом. Найбільше її приваблює Лондон. Поширити

Брітні досі не полишає страх того, що її батько Джеймі Спірс знову спробує відновити контроль над її життям.