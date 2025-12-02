Бритни Спирс готовит тайный план побега из США

Люди из окружения известной певицы Бритни Спирс рассказали журналистам, что звезда хочет начать все сначала и кардинально изменить свою жизнь, тайно перебравшись в Великобританию.
Главные тезисы
- Бритни Спирс боится, что отец снова получит неограниченный контроль над ее жизнью.
- Певица чувствует связь с Британией, потому планирует отправиться именно туда.
Бритни Спирс настроена все изменить
По словам инсайдеров, мысли о бегстве в звезды начали появляться после громких мемуаров бывшего мужа и слухов о возможной попытке ее отца снова повлиять на ее жизнь.
Бритни склоняется к мнению все-таки покинуть Лос-Анджелес и перебраться в Великобританию.
У нее есть амбициозный план – начать жизнь с чистого листа.
Один из анонимных источников рассказал, что Спирс всегда ощущала связь с Британией.
Бритни до сих пор боится, что ее отец Джейми Спирс снова попытается восстановить контроль над ее жизнью.
