Бритни Спирс готовит тайный план побега из США
Категория
Шоу-бизнес
Дата публикации

Бритни Спирс готовит тайный план побега из США

Бритни Спирс настроена все изменить
Читати українською
Источник:  The Sun

Люди из окружения известной певицы Бритни Спирс рассказали журналистам, что звезда хочет начать все сначала и кардинально изменить свою жизнь, тайно перебравшись в Великобританию.

Главные тезисы

  • Бритни Спирс боится, что отец снова получит неограниченный контроль над ее жизнью.
  • Певица чувствует связь с Британией, потому планирует отправиться именно туда.

Бритни Спирс настроена все изменить

По словам инсайдеров, мысли о бегстве в звезды начали появляться после громких мемуаров бывшего мужа и слухов о возможной попытке ее отца снова повлиять на ее жизнь.

Бритни склоняется к мнению все-таки покинуть Лос-Анджелес и перебраться в Великобританию.

У нее есть амбициозный план – начать жизнь с чистого листа.

Один из анонимных источников рассказал, что Спирс всегда ощущала связь с Британией.

В подростковом возрасте она увлекалась принцессой Дианой и была "одержима" принцами Уильямом и Гарри. Певица регулярно просматривает YouTube-видео о британской культуре, а также обожает говорить с фальшивым британским акцентом. Больше всего ее привлекает Лондон.

Бритни до сих пор боится, что ее отец Джейми Спирс снова попытается восстановить контроль над ее жизнью.

Ад замерзнет, прежде чем он снова будет иметь власть над моей жизнью, - заявила она друзьям из своего окружения.

Больше по теме

Категория
Шоу-бизнес
Дата публикации
Додати до обраного
Джонни Депп шокировал Голливуд внешним видом — фото
Что произошло с Джонни Деппом
Категория
Шоу-бизнес
Дата публикации
Додати до обраного
Анджелина Джоли тайно встречается с иконой Голливуда
Анджелина Джоли и Джонни Депп тайно встречаются
Категория
Шоу-бизнес
Дата публикации
Додати до обраного
Том Круз разорвал отношения с главной красавицей Голливуда
Том Круз снова холостяк

Поделиться

Как вам такое?

Оставаясь на онлайне вы даете согласие на использование файлов cookies, которые помогают нам сделать ваше пребывание здесь более удобным.

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?