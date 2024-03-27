За словами керівника Головного управління розвідки Міноборони Кирила Буданова, найабсурднішою брехнею кремлівської пропаганди була заява про його загибель минулого року.
Як кремлівська пропаганда минулого року намагалась “поховати” Буданова
Глава ГУР підкреслив, що тоді кремлівська пропаганда поширювала дві версії стосовно нібито його загибелі.
За першою з версій, Буданов ледве вижив і постійно одягнутий в “корсет”.
Нібито очільника ГУР зберігають немов мумію і підтримують, щоб не впав.
За другою версією, на фото нібито голограма, а не власне шеф української розвідки.
Як ГУР протидіє кремлівській пропаганді
Буданов зазначив, що наразі країна-агресорка проводить проти України кілька ІПСО.
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