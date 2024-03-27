Що б ми з вами тут не робили, ми не зможемо повністю зруйнувати лінії російської пропаганди, вона все одно буде. У них достатньо для цього як фінансових, так і людських ресурсів в багатьох країнах світу. Це ж ідея не тільки з російської федерації, але і від їх агентів впливу. Це величезна машина з величезною кількістю медійного ресурсу, це все тільки видима частина. А скільки всього іде через мистецтво? Подивіться російські фільми, які не пов’язані в принципі з війною, але майже в кожному з них хоч один момент є ворожої пропаганди, — пояснює Буданов.