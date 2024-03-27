Буданов назвав найабсурднішу брехню кремлівської пропаганди стосовно себе
Категорія
Україна
Дата публікації

Буданов назвав найабсурднішу брехню кремлівської пропаганди стосовно себе

Кирило Буданов
Джерело:  SPRAVDI

За словами керівника Головного управління розвідки Міноборони Кирила Буданова, найабсурднішою брехнею кремлівської пропаганди була заява про його загибель минулого року. 

Як кремлівська пропаганда минулого року намагалась “поховати” Буданова

На мій погляд, найабсурдніший фейк був, коли минулого року сказали, що мене вбили. З'явилися фото, де я разом із послом Японії, тоді вони його розібрали, в мережі поширили фото з такими приписками: "Тут в нього такий нахил", "Тут немає тіні", — розповів Буданов.

Глава ГУР підкреслив, що тоді кремлівська пропаганда поширювала дві версії стосовно нібито його загибелі.

За першою з версій, Буданов ледве вижив і постійно одягнутий в “корсет”.

Нібито очільника ГУР зберігають немов мумію і підтримують, щоб не впав.

За другою версією, на фото нібито голограма, а не власне шеф української розвідки.

Як ГУР протидіє кремлівській пропаганді

Що б ми з вами тут не робили, ми не зможемо повністю зруйнувати лінії російської пропаганди, вона все одно буде. У них достатньо для цього як фінансових, так і людських ресурсів в багатьох країнах світу. Це ж ідея не тільки з російської федерації, але і від їх агентів впливу. Це величезна машина з величезною кількістю медійного ресурсу, це все тільки видима частина. А скільки всього іде через мистецтво? Подивіться російські фільми, які не пов’язані в принципі з війною, але майже в кожному з них хоч один момент є ворожої пропаганди, — пояснює Буданов.

Буданов зазначив, що наразі країна-агресорка проводить проти України кілька ІПСО.

Одна з них називається «Перун», це вже доступна інформація. Вона поєднується з глобальною операцією, яку вони назвали «Майдан-3». Важко у них з фантазією». Ми з Центром стратегічних комунікацій не раз співпрацювали в цій сфері і багато робиться офіційних заяв від імені нашої організації, багато в чому ділимось із Центром стратегічних комунікацій. Їм легше, спираючись на дані, де ми чітко показуємо ось дивіться це і це є фейком, тому що такі-то, такі-то пояснення. І так народ розуміє, що відбувається, — підкреслив очільник ГУР.

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