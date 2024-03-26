У ФСБ назвали Буданова "законною ціллю". У ГУР відповіли

Директор ФСБ Олександр Бортников 26 березня заявив, що начальник ГУР Кирило Буданов нібито є “законною ціллю” для Росії. У ГУР відповіли, хто насправді є законною ціллю у війні РФ проти України.

У ФСБ почали погрожувати Буданову

Директор російської ФСБ почав погрожувати Буданову, абсурдно заявивши, що, мовляв, його ліквідація “попереду”.

Також Бортніков цинічно звинуватив Велику Британію, США та Україну в організації теракту у Московській області.

На його думку, теракт у підмосковному концертному залі нібито був потрібен «західним спецслужбам та Україні, щоб розгойдати ситуацію та створити паніку в Росії».

Він абсурдно заявив, що теракт у «Крокусі» здійснили радикальні ісламісти, а сприяли цьому спецслужби України, які нібито підготували бойовиків на Близькому Сході.

Також глава ФСБ вважає, що треба визнати СБУ «терористичною організацією».

За вигадками Бортникова,терористи планували потрапити на територію України, де їх буцімто «хотіли зустріти як героїв».

Відповідь ГУР на заяви глави ФСБ про Буданова

Представник ГУР МО Андрій Юсов зазначив, що у заявах ФСБ немає нічого нового, а на адресу Буданова такі погрози лунають не вперше.

У тих заявах кремлівських старців і воєнних злочинців немає нічого нового. Власне без подібних заяв чудово відомо, що держава-агресор, держава-терорист веде геноцидну війну проти України й так, в тому числа проти воєнно-політичного керівництва нашої держави. Для Кирила Буданова це не перші подібні погрози, ну і так само це ознака ефективності його роботи, як Головного управління розвідки Міністерства оборони України. Андрій Юсов Представник ГУР МО

Юсов наголосив, що законною ціллю для справедливого правосуддя є саме воєнні злочинці, які винні в численних злочинах проти українців.