В ФСБ назвали Буданова "законной целью". В ГУР ответили

Директор ФСБ Александр Бортников 26 марта заявил, что начальник ГУР Кирилл Буданов якобы является "законной целью" для России. В ГУР ответили, кто действительно является законной целью в войне РФ против Украины.

В ФСБ начали угрожать Буданову

Директор российской ФСБ начал угрожать Буданову, абсурдно заявив, что, мол, его ликвидация "впереди".

Также Бортников цинично обвинил Великобританию, США и Украину в организации теракта в Московской области.

По его мнению, теракт в подмосковном концертном зале якобы нужен был «западным спецслужбам и Украине, чтобы раскачать ситуацию и создать панику в России».

Он абсурдно заявил, что теракт в «Крокусе» совершили радикальные исламисты, а способствовали этому спецслужбы Украины, якобы подготовившие боевиков на Ближнем Востоке.

Также глава ФСБ считает, что следует признать СБУ «террористической организацией».

По вымыслам Бортникова, террористы планировали попасть на территорию Украины, где их якобы хотели “встретить как героев”.

Ответ ГУР на заявления главы ФСБ о Буданове

Представитель ГУР МО Андрей Юсов отметил, что в заявлениях ФСБ нет ничего нового, а в адрес Буданова такие угрозы раздаются не впервые.

В этих заявлениях кремлевских старцев и военных преступников нет ничего нового. Собственно, без подобных заявлений прекрасно известно, что государство-агрессор, государство-террорист ведет геноцидную войну против Украины и так, в том числе против военно-политического руководства нашего государства. Для Кирилла Буданова это не первые подобные угрозы, ну и так же признак эффективности его работы, как Главного управления разведки Министерства обороны Украины. Андрей Юсов Представитель ГУР МО

Юсов подчеркнул, что законной целью справедливого правосудия являются именно военные преступники, виновные в многочисленных преступлениях против украинцев.