Россия совершила более 10 покушений на Буданова с начала войны – ГУР

Руководителя Главного управления разведки Кирилла Буданова более 10 раз пытались убить. В результате этих покушений погибли офицеры разведки.
Что известно о покушениях на руководителя ГУР Буданова
Как заявил представитель ГУР Андрей Юсов, главными целями для противника являются верховный главнокомандующий, президент Украины, а также руководители украинских спецслужб.
Отравления жены Буданова: что известно
В ноябре 2023 года сообщалось, что жену главу Главного управления разведки МОУ Марианну Буданову отравили тяжелыми металлами.
После отравления в ГУР ввели дополнительные меры безопасности.
Представитель ГУР Андрей Юсов сообщал, что лечение будет длительным процессом, равно как и расследование.
Позже источник в разведке сообщил, что жену руководителя Главного управления разведки Минобороны Кирилла Буданова могли отравить тяжелыми металлами, а именно мышьяком и ртутью.
Впоследствии начальник Главного управления разведки Минобороны Кирилл Буданов заявил, что знает, кто отравил его жену Марианну и намекнул на ответ.
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