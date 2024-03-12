Россия совершила более 10 покушений на Буданова с начала войны – ГУР

Руководителя Главного управления разведки Кирилла Буданова более 10 раз пытались убить. В результате этих покушений погибли офицеры разведки.

Что известно о покушениях на руководителя ГУР Буданова

Как заявил представитель ГУР Андрей Юсов, главными целями для противника являются верховный главнокомандующий, президент Украины, а также руководители украинских спецслужб.

На генерала Буданова было совершено более 10 попыток серьезных покушений. К сожалению, в результате этих покушений за последние 10 лет есть и погибшие офицеры украинской разведки. Андрей Юсов Представитель ГУР

Отравления жены Буданова: что известно

В ноябре 2023 года сообщалось, что жену главу Главного управления разведки МОУ Марианну Буданову отравили тяжелыми металлами.

После отравления в ГУР ввели дополнительные меры безопасности.

Представитель ГУР Андрей Юсов сообщал, что лечение будет длительным процессом, равно как и расследование.

Позже источник в разведке сообщил, что жену руководителя Главного управления разведки Минобороны Кирилла Буданова могли отравить тяжелыми металлами, а именно мышьяком и ртутью.

Впоследствии начальник Главного управления разведки Минобороны Кирилл Буданов заявил, что знает, кто отравил его жену Марианну и намекнул на ответ.