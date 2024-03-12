Россия совершила более 10 покушений на Буданова с начала войны – ГУР
Категория
Украина
Дата публикации

Россия совершила более 10 покушений на Буданова с начала войны – ГУР

ГУР
Читати українською
Источник:  FREEДОМ

Руководителя Главного управления разведки Кирилла Буданова более 10 раз пытались убить. В результате этих покушений погибли офицеры разведки.

Что известно о покушениях на руководителя ГУР Буданова

Как заявил представитель ГУР Андрей Юсов, главными целями для противника являются верховный главнокомандующий, президент Украины, а также руководители украинских спецслужб.

На генерала Буданова было совершено более 10 попыток серьезных покушений. К сожалению, в результате этих покушений за последние 10 лет есть и погибшие офицеры украинской разведки.

Андрей Юсов

Андрей Юсов

Представитель ГУР

Отравления жены Буданова: что известно

В ноябре 2023 года сообщалось, что жену главу Главного управления разведки МОУ Марианну Буданову отравили тяжелыми металлами.

После отравления в ГУР ввели дополнительные меры безопасности.

Представитель ГУР Андрей Юсов сообщал, что лечение будет длительным процессом, равно как и расследование.

Позже источник в разведке сообщил, что жену руководителя Главного управления разведки Минобороны Кирилла Буданова могли отравить тяжелыми металлами, а именно мышьяком и ртутью.

Впоследствии начальник Главного управления разведки Минобороны Кирилл Буданов заявил, что знает, кто отравил его жену Марианну и намекнул на ответ.

Моя жена чувствует себя лучше. Поскольку я не употреблял никакого яда, мне трудно сказать, было ли это покушение на мою жизнь. Но я уже пережил много покушений и, вероятно, переживу еще многое. Я думаю, что в ближайшее время вы увидите ответные действия на российской территории, и все это поймут.

Больше по теме

Категория
Украина
Дата публикации
Додати до обраного
Какова будет реакция Путина на уничтожение Крымского моста — мнение Буданова
Кирилл Буданов
Категория
Украина
Дата публикации
Додати до обраного
Кто помог сорвать наступление РФ на Киев. Буданов раскрыл новые детали
Кирилл Буданов
Категория
Политика
Дата публикации
Додати до обраного
Буданов раскрыл Зеленскому планы Путина после выборов
Офис Президента Украины
Владимир Зеленский

Поделиться

Как вам такое?

Оставаясь на онлайне вы даете согласие на использование файлов cookies, которые помогают нам сделать ваше пребывание здесь более удобным.

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?