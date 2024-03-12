Росія здійснила понад 10 замахів на Буданова з початку війни — ГУР

Моя дружина почувається краще. Оскільки я не вживав ніякої отрути, мені важко сказати, чи був це замах на моє життя. Але я вже пережив багато замахів і, ймовірно, переживу ще багато. Я думаю, що найближчим часом ви побачите відповідні дії на російській території, і всі це зрозуміють.