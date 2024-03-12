Росія здійснила понад 10 замахів на Буданова з початку війни — ГУР
Категорія
Україна
Дата публікації

Росія здійснила понад 10 замахів на Буданова з початку війни — ГУР

Буданов
Джерело:  FREEДОМ

Керівника Головного управління розвідки Кирила Буданова понад 10 разів намагались убити. Внаслідок цих замахів загинули офіцери розвідки.

Що відомо про замахи на очільника ГУР Буданова

Як заявив представник ГУР Андрій Юсов, головними цілями для противника є верховний головнокомандувач, президент України, а також керівники українських спецслужб.

На генерала Буданова було скоєно понад 10 спроб серйозних замахів. На жаль, унаслідок цих замахів за останні 10 років є і загиблі офіцери української розвідки.

Андрій Юсов

Андрій Юсов

Представник ГУР

Отруєння дружини Буданова: що відомо

У листопаді 2023 року повідомлялося, що дружину очільника Головного управління розвідки МОУ Маріанну Буданову отруїли важкими металами.

Після отруєння у ГУР запровадили додаткові безпекові заходи.

Представник ГУР Андрій Юсов повідомляв, що лікування буде тривалим процесом, так само як і розслідування.

Пізніше джерело у розвідці повідомило, що дружину керівника Головного управління розвідки Міноборони Кирила Буданова могли отруїти важкими металами, а саме миш'яком та ртуттю.

Згодом начальник Головного управління розвідки Міноборони Кирило Буданов заявив, що знає, хто отруїв його дружину Маріанну й натякнув на відповідь.

Моя дружина почувається краще. Оскільки я не вживав ніякої отрути, мені важко сказати, чи був це замах на моє життя. Але я вже пережив багато замахів і, ймовірно, переживу ще багато. Я думаю, що найближчим часом ви побачите відповідні дії на російській території, і всі це зрозуміють.

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