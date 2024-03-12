Росія здійснила понад 10 замахів на Буданова з початку війни — ГУР

Керівника Головного управління розвідки Кирила Буданова понад 10 разів намагались убити. Внаслідок цих замахів загинули офіцери розвідки.
Що відомо про замахи на очільника ГУР Буданова
Як заявив представник ГУР Андрій Юсов, головними цілями для противника є верховний головнокомандувач, президент України, а також керівники українських спецслужб.
Отруєння дружини Буданова: що відомо
У листопаді 2023 року повідомлялося, що дружину очільника Головного управління розвідки МОУ Маріанну Буданову отруїли важкими металами.
Після отруєння у ГУР запровадили додаткові безпекові заходи.
Представник ГУР Андрій Юсов повідомляв, що лікування буде тривалим процесом, так само як і розслідування.
Пізніше джерело у розвідці повідомило, що дружину керівника Головного управління розвідки Міноборони Кирила Буданова могли отруїти важкими металами, а саме миш'яком та ртуттю.
Згодом начальник Головного управління розвідки Міноборони Кирило Буданов заявив, що знає, хто отруїв його дружину Маріанну й натякнув на відповідь.
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