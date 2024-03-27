Буданов назвал самую абсурдную ложь кремлевской пропаганды по отношению к себе
Категория
Украина
Дата публикации

Буданов назвал самую абсурдную ложь кремлевской пропаганды по отношению к себе

Кирилл Буданов
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Источник:  SPRAVDI

По словам руководителя Главного управления разведки Минобороны Кирилла Буданова, самой абсурдной ложью кремлевской пропаганды было заявление о его гибели в прошлом году.

Как кремлевская пропаганда в прошлом году пыталась "похоронить" Буданова

На мой взгляд, самый абсурдный фейк был, когда в прошлом году сказали, что меня убили. Появились фото, где я вместе с послом Японии, тогда они его разобрали, в сети распространили фото со следующими приписками: "Здесь у него такой наклон", "Здесь нет тени", — рассказал Буданов.

Глава ГУР подчеркнул, что тогда кремлевская пропаганда распространяла две версии по поводу якобы его гибели.

По первой из версий, Буданов едва выжил и постоянно одет в корсет.

Якобы руководителя ГУР хранят как мумию и поддерживают, чтобы не упал.

По второй версии, на фото якобы голограмма, а не шеф украинской разведки.

Как ГУР противодействует кремлевской пропаганде

Что бы мы с вами здесь ни делали, мы не сможем полностью разрушить линии российской пропаганды, она все равно будет. Они достаточно для этого как финансовых, так и человеческих ресурсов во многих странах мира. Это ведь идея не только из российской федерации, но и от их агентов влияния. Это огромная машина с огромным количеством медийного ресурса, это только видимая часть. А сколько всего идет через искусство? Посмотрите российские фильмы, которые не связаны в принципе с войной, но почти в каждом из них хоть один момент враждебной пропаганды, — объясняет Буданов.

Буданов отметил, что в настоящее время страна-агрессорка проводит против Украины несколько ИПСО.

Одна из них называется "Перун", это уже доступная информация. Она сочетается с глобальной операцией, которую они назвали Майдан-3. Трудно у них с фантазией». Мы с Центром стратегических коммуникаций не раз сотрудничали в этой сфере и многое делается официальных заявлений от имени нашей организации, во многом делимся с Центром стратегических коммуникаций. Им легче, опираясь на данные, где мы четко показываем вот смотрите это и это фейк, потому что такие-то, такие-то объяснения. И так народ понимает, что происходит, — подчеркнул глава ГУР.

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