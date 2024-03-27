По словам руководителя Главного управления разведки Минобороны Кирилла Буданова, самой абсурдной ложью кремлевской пропаганды было заявление о его гибели в прошлом году.
Как кремлевская пропаганда в прошлом году пыталась "похоронить" Буданова
Глава ГУР подчеркнул, что тогда кремлевская пропаганда распространяла две версии по поводу якобы его гибели.
По первой из версий, Буданов едва выжил и постоянно одет в корсет.
Якобы руководителя ГУР хранят как мумию и поддерживают, чтобы не упал.
По второй версии, на фото якобы голограмма, а не шеф украинской разведки.
Как ГУР противодействует кремлевской пропаганде
Буданов отметил, что в настоящее время страна-агрессорка проводит против Украины несколько ИПСО.
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