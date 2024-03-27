Что бы мы с вами здесь ни делали, мы не сможем полностью разрушить линии российской пропаганды, она все равно будет. Они достаточно для этого как финансовых, так и человеческих ресурсов во многих странах мира. Это ведь идея не только из российской федерации, но и от их агентов влияния. Это огромная машина с огромным количеством медийного ресурса, это только видимая часть. А сколько всего идет через искусство? Посмотрите российские фильмы, которые не связаны в принципе с войной, но почти в каждом из них хоть один момент враждебной пропаганды, — объясняет Буданов.