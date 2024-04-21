Буданов обговорив з Митрополитом Епіфанієм духовну підтримку ЗСУ

Начальник ГУР Міністерства оборони України Кирило Буданов та предстоятель Православної Церкви України Епіфаній провели зустріч.
Що обговорили Буданов з Митрополитом Епіфанієм
Як зазначається, на зустрічі обговорили актуальне становище держави і нації у воєнній та соціально-економічній сферах, відзначили важливість капеланського служіння та домовились сприяти розвитку цього інституту.
Кирило Буданов висловив вдячність Митрополиту Епіфанію за постійну духовну підтримку розвідників та усього українського воїнства, яка зміцнює нашу спільну волю до боротьби.
Предстоятель ПЦУ наголосив, що в умовах жорстокого вторгнення росії необхідно допомагати Силам безпеки і оборони України усім можливим та благословив.
У зустрічі, що відбулась у резиденції Митрополита Київського та всієї України, також взяли участь представники ГУР МОУ та українського духовенства.
Буданов розкрив секрет успішності багатьох атак України на РФ
Як відверто зізнається очільник ГУР, снаряди, які стали причиною більшості руйнувань на території країни-агресорки, були російськими зенітними ракетами С-300, випущеними по українських безпілотниках, а не самі дрони.
Попри це, на переконання Кирила Буданова, травмуючий вплив на населення Росії був однаковим.
Шеф української розвідки розраховує на те, що його команда матиме можливість й надалі успішно реалізовувати свій план на території РФ.
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