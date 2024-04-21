Буданов обговорив з Митрополитом Епіфанієм духовну підтримку ЗСУ

Що обговорили Буданов з Митрополитом Епіфанієм

Як зазначається, на зустрічі обговорили актуальне становище держави і нації у воєнній та соціально-економічній сферах, відзначили важливість капеланського служіння та домовились сприяти розвитку цього інституту.

Кирило Буданов висловив вдячність Митрополиту Епіфанію за постійну духовну підтримку розвідників та усього українського воїнства, яка зміцнює нашу спільну волю до боротьби.

Предстоятель ПЦУ наголосив, що в умовах жорстокого вторгнення росії необхідно допомагати Силам безпеки і оборони України усім можливим та благословив.

Свобода — це дорогоцінний дар Божий, який варто захищати заради майбутніх поколінь. Закликаю Боже благословіння на усіх вас, — сказав Митрополит Епіфаній. Поширити

У зустрічі, що відбулась у резиденції Митрополита Київського та всієї України, також взяли участь представники ГУР МОУ та українського духовенства.

Буданов розкрив секрет успішності багатьох атак України на РФ

Як відверто зізнається очільник ГУР, снаряди, які стали причиною більшості руйнувань на території країни-агресорки, були російськими зенітними ракетами С-300, випущеними по українських безпілотниках, а не самі дрони.

Попри це, на переконання Кирила Буданова, травмуючий вплив на населення Росії був однаковим.

Насправді шкода, яку завдають ці (зенітні) ракети, набагато вища, ніж шкода, яку потенційно може завдати безпілотник, — зазначив Кирило Буданов. Поширити

Шеф української розвідки розраховує на те, що його команда матиме можливість й надалі успішно реалізовувати свій план на території РФ.