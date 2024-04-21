Буданов обсудил с Митрополитом Эпифанием духовную поддержку ВСУ

Что обсудили Буданов с Митрополитом Эпифанием

Как отмечается, на встрече обсудили актуальное положение государства и нации в военной и социально-экономической областях, отметили важность капелланского служения и договорились содействовать развитию этого института.

Кирилл Буданов выразил благодарность Митрополиту Эпифанию за постоянную духовную поддержку разведчиков и всего украинского воинства, укрепляющего нашу общую волю к борьбе.

Предстоятель ПЦУ подчеркнул, что в условиях жестокого вторжения России необходимо помогать Силам безопасности и обороны Украины всем возможным и благословил.

Свобода — это драгоценный дар Божий, который следует защищать ради будущих поколений. Призываю Божье благословение на всех вас, — сказал Митрополит Эпифаний. Поделиться

Во встрече, которая прошла в резиденции Митрополита Киевского и всей Украины, также приняли участие представители ГУР МОУ и украинского духовенства.

Буданов раскрыл секрет успеваемости многих атак Украины на РФ

Как откровенно признается глава ГУР, снаряды, ставшие причиной большинства разрушений на территории страны-агрессорки, были российскими зенитными ракетами С-300, выпущенными по украинским беспилотникам, а не сами дроны.

Несмотря на это, по убеждению Кирилла Буданова, травмирующее влияние на население России было одинаковым.

На самом деле ущерб, наносимый этими (зенитными) ракетами, намного выше, чем ущерб, который потенциально может нанести беспилотник, — отметил Кирилл Буданов. Поделиться

Шеф украинской разведки рассчитывает на то, что его команда будет иметь возможность и дальше успешно реализовывать свой план на территории РФ.