Буданов обсудил с Митрополитом Эпифанием духовную поддержку ВСУ

Начальник ГУР Министерства обороны Украины Кирилл Буданов и предстоятель Православной Церкви Эпифаний провели встречу.
Что обсудили Буданов с Митрополитом Эпифанием
Как отмечается, на встрече обсудили актуальное положение государства и нации в военной и социально-экономической областях, отметили важность капелланского служения и договорились содействовать развитию этого института.
Кирилл Буданов выразил благодарность Митрополиту Эпифанию за постоянную духовную поддержку разведчиков и всего украинского воинства, укрепляющего нашу общую волю к борьбе.
Предстоятель ПЦУ подчеркнул, что в условиях жестокого вторжения России необходимо помогать Силам безопасности и обороны Украины всем возможным и благословил.
Во встрече, которая прошла в резиденции Митрополита Киевского и всей Украины, также приняли участие представители ГУР МОУ и украинского духовенства.
Буданов раскрыл секрет успеваемости многих атак Украины на РФ
Как откровенно признается глава ГУР, снаряды, ставшие причиной большинства разрушений на территории страны-агрессорки, были российскими зенитными ракетами С-300, выпущенными по украинским беспилотникам, а не сами дроны.
Несмотря на это, по убеждению Кирилла Буданова, травмирующее влияние на население России было одинаковым.
Шеф украинской разведки рассчитывает на то, что его команда будет иметь возможность и дальше успешно реализовывать свой план на территории РФ.
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