Буданов звернувся з потужною промовою до українських студентів

27 липня очільник ГУР Кирило Буданов привітав випускників магістратури Київської школи економіки. Також під час заходу він отримав почесне звання за досягнення у розвитку української державності.
Головні тези:
- Очільник ГУР Кирило Буданов отримав почесне звання Київської школи економіки та закликав студентів завжди бути номером один в навчанні та розвитку.
- Буданов наголосив, що опір та труднощі є частиною розвитку, а війна може бути і стимулом для технологічних та наукових досягнень.
- Раніше Кирило Буданов отримав звання Героя України за мужність та героїзм у захисті державного суверенітету та територіальної цілісності. Це найвища державна нагорода в Україні.
Буданов закликав українських студентів бути "номером один”
Очільник ГУР Міноборони України Кирило Буданов у своїй промові закликав студентів завжди бути «номером один» і продовжувати здобувати знання.
Також під час заходу Кирило Буданов отримав почесне звання Київської школи економіки за досягнення у розвитку української державності, убезпеченні української нації та стратегічну співпрацю з освітніми та науковими інституціями.
Він вказав, що будь-який рух вперед зустрічає опір. Тож, коли ви відчуваєте опір, коли вам складно — значить, ви все робите правильно.
Очільник ГУР Буданов отримав звання Героя України
Президент України присвоїв 9 лютого 2024 року голові Головного управління розвідки Кирилові Буданову звання Героя України.
У документі йдеться, що нагороду Буданов отримав «за особисту мужність і героїзм, виявлені у захисті державного суверенітету та територіальної цілісності України, самовіддане служіння Українському народові».
Це найвища державна нагорода в Україні, якою відзначають громадян України за здійснення визначного геройського вчинку або видатного трудового досягнення.
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