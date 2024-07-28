Буданов звернувся з потужною промовою до українських студентів
Категорія
Україна
Дата публікації

Буданов звернувся з потужною промовою до українських студентів

Буданов звернувся з потужною промовою до українських студентів
Джерело:  KSE

27 липня очільник ГУР Кирило Буданов привітав випускників магістратури Київської школи економіки. Також під час заходу він отримав почесне звання за досягнення у розвитку української державності.

Головні тези:

  • Очільник ГУР Кирило Буданов отримав почесне звання Київської школи економіки та закликав студентів завжди бути номером один в навчанні та розвитку.
  • Буданов наголосив, що опір та труднощі є частиною розвитку, а війна може бути і стимулом для технологічних та наукових досягнень.
  • Раніше Кирило Буданов отримав звання Героя України за мужність та героїзм у захисті державного суверенітету та територіальної цілісності. Це найвища державна нагорода в Україні.

Буданов закликав українських студентів бути "номером один”

Очільник ГУР Міноборони України Кирило Буданов у своїй промові закликав студентів завжди бути «номером один» і продовжувати здобувати знання. 

Також під час заходу Кирило Буданов отримав почесне звання Київської школи економіки за досягнення у розвитку української державності, убезпеченні української нації та стратегічну співпрацю з освітніми та науковими інституціями. 

Кирило Буданов (фото — kse.ua)

Хочу подякувати Київській школі економіки за те, що вона робить в широкому сенсі. Для людини, яка прагне до знань і готова до викликів — не існує не досяжних цілей. Ви завжди маєте бути номером один. Я вірю в вас.

Кирило Буданов

Кирило Буданов

Очільник ГУР

Він вказав, що будь-який рух вперед зустрічає опір. Тож, коли ви відчуваєте опір, коли вам складно — значить, ви все робите правильно.

Війна — це не найкраща сторінка в історії будь-якої держави. Але війна — це також і розвиток. Історичний досвід показує, що надзвичайні події завжди давали поштовх для технологічних, індустріальних, наукових досягнень. Переконаний, що з Україною все відбувається так само. І дуже вагомим буде ваш особистий внесок, застосування набутих знань, — наголосив Кирило Буданов. 

Фото — – kse.ua

Ми обов’язково будемо жити й працювати в чудовій, вільній, незалежній Україні. Самі визначатимемо своє майбутнє і долю власної країни. Бо ми є і завжди будемо. І подолаємо всіх ворогів, — підкреслив очільник ГУР.

Очільник ГУР Буданов отримав звання Героя України

Президент України присвоїв 9 лютого 2024 року голові Головного управління розвідки Кирилові Буданову звання Героя України.

У документі йдеться, що нагороду Буданов отримав «за особисту мужність і героїзм, виявлені у захисті державного суверенітету та територіальної цілісності України, самовіддане служіння Українському народові».

Це найвища державна нагорода в Україні, якою відзначають громадян України за здійснення визначного геройського вчинку або видатного трудового досягнення.

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