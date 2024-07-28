Буданов звернувся з потужною промовою до українських студентів

27 липня очільник ГУР Кирило Буданов привітав випускників магістратури Київської школи економіки. Також під час заходу він отримав почесне звання за досягнення у розвитку української державності.

Буданов закликав українських студентів бути "номером один”

Очільник ГУР Міноборони України Кирило Буданов у своїй промові закликав студентів завжди бути «номером один» і продовжувати здобувати знання.

Також під час заходу Кирило Буданов отримав почесне звання Київської школи економіки за досягнення у розвитку української державності, убезпеченні української нації та стратегічну співпрацю з освітніми та науковими інституціями.

Кирило Буданов (фото — kse.ua)

Хочу подякувати Київській школі економіки за те, що вона робить в широкому сенсі. Для людини, яка прагне до знань і готова до викликів — не існує не досяжних цілей. Ви завжди маєте бути номером один. Я вірю в вас. Кирило Буданов Очільник ГУР

Він вказав, що будь-який рух вперед зустрічає опір. Тож, коли ви відчуваєте опір, коли вам складно — значить, ви все робите правильно.

Війна — це не найкраща сторінка в історії будь-якої держави. Але війна — це також і розвиток. Історичний досвід показує, що надзвичайні події завжди давали поштовх для технологічних, індустріальних, наукових досягнень. Переконаний, що з Україною все відбувається так само. І дуже вагомим буде ваш особистий внесок, застосування набутих знань, — наголосив Кирило Буданов. Поширити

Фото — – kse.ua

Ми обов’язково будемо жити й працювати в чудовій, вільній, незалежній Україні. Самі визначатимемо своє майбутнє і долю власної країни. Бо ми є і завжди будемо. І подолаємо всіх ворогів, — підкреслив очільник ГУР. Поширити

Очільник ГУР Буданов отримав звання Героя України

Президент України присвоїв 9 лютого 2024 року голові Головного управління розвідки Кирилові Буданову звання Героя України.

У документі йдеться, що нагороду Буданов отримав «за особисту мужність і героїзм, виявлені у захисті державного суверенітету та територіальної цілісності України, самовіддане служіння Українському народові».