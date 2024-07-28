Буданов получил почетное звание Киевской школы экономики — фото

27 июля глава ГУР Кирилл Буданов поздравил выпускников магистратуры Киевской школы экономики. Также во время мероприятия он получил почетное звание за достижения в развитии украинской государственности.
Главные тезисы
- Кирилл Буданов получил почетное звание Киевской школы экономики за вклад в развитие украинской государственности.
- Буданов призвал студентов быть лучшими, продолжать обретать знания и делать правильные шаги в развитии страны.
- Глава ГУР подчеркнул важность обретения знаний и личного вклада в развитие страны в историческом контексте.
- Ранее президент Украины удостоил Кирилла Буданова звания Героя Украины за его мужество и служение Украинскому народу.
Буданов обратился к магистрам Киевской школы экономики
Глава ГУР Минобороны Украины Кирилл Буданов в своей речи призвал студентов всегда быть «номером один» и продолжать обретать знания.
Также во время мероприятия Кирилл Буданов получил звание Киевской школы экономики за достижения в развитии украинской государственности, обеспечении украинской нации и стратегическое сотрудничество с образовательными и научными институтами.
Он отметил, что любое движение вперед встречает сопротивление. Итак, когда вы чувствуете сопротивление, когда вам сложно, значит, вы все делаете правильно.
После речи выпускники и гости события получили возможность пообщаться с Кириллом. Вопросы аудитории в частности касались путей победы над Россией, необходимых для государства специалистов, а также ожиданий политики США.
В ответ на вопросы, которых специалистов не хватает Украине, глава ГУР ответил коротко: "выпускников Киевской школы экономики".
Глава ГУР Буданов получил звание Героя Украины
Президент Украины присвоил 9 февраля 2024 года главе Главного управления разведки Кириллу Буданову звание Героя Украины.
В документе говорится, что награду Буданов получил «за личное мужество и героизм, проявленные в защите государственного суверенитета и территориальной целостности Украины, самоотверженное служение Украинскому народу».
Это высшая государственная награда в Украине, которой отмечают граждан Украины за совершение выдающегося геройского поступка или выдающегося трудового достижения.
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