Буданов получил почетное звание Киевской школы экономики — фото
Категория
Украина
Дата публикации

Буданов получил почетное звание Киевской школы экономики — фото

Буданов получил почетное звание Киевской школы экономики — фото
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Источник:  KSE

27 июля глава ГУР Кирилл Буданов поздравил выпускников магистратуры Киевской школы экономики. Также во время мероприятия он получил почетное звание за достижения в развитии украинской государственности.

Главные тезисы

  • Кирилл Буданов получил почетное звание Киевской школы экономики за вклад в развитие украинской государственности.
  • Буданов призвал студентов быть лучшими, продолжать обретать знания и делать правильные шаги в развитии страны.
  • Глава ГУР подчеркнул важность обретения знаний и личного вклада в развитие страны в историческом контексте.
  • Ранее президент Украины удостоил Кирилла Буданова звания Героя Украины за его мужество и служение Украинскому народу.

Буданов обратился к магистрам Киевской школы экономики

Глава ГУР Минобороны Украины Кирилл Буданов в своей речи призвал студентов всегда быть «номером один» и продолжать обретать знания.

Также во время мероприятия Кирилл Буданов получил звание Киевской школы экономики за достижения в развитии украинской государственности, обеспечении украинской нации и стратегическое сотрудничество с образовательными и научными институтами.

Кирилл Буданов (фото — kse.ua)

Хочу поблагодарить Киевскую школу экономики за то, что она делает в широком смысле. Для человека, стремящегося к знаниям и готового к вызовам, не существует не достижимых целей. Вы всегда должны быть номером один. Я верю в вас.

Кирилл Буданов

Кирилл Буданов

Руководитель ГУР

Он отметил, что любое движение вперед встречает сопротивление. Итак, когда вы чувствуете сопротивление, когда вам сложно, значит, вы все делаете правильно.

Война — это не лучшая страница в истории любого государства. Но война — это также и развитие. Исторический опыт показывает, что чрезвычайные события всегда давали толчок технологическим, индустриальным, научным достижениям. Убежден, что с Украиной все происходит так же. И очень весомым будет ваш личный вклад, применение полученных знаний, — подчеркнул Кирилл Буданов.

После речи выпускники и гости события получили возможность пообщаться с Кириллом. Вопросы аудитории в частности касались путей победы над Россией, необходимых для государства специалистов, а также ожиданий политики США.

Фото — kse.ua

В ответ на вопросы, которых специалистов не хватает Украине, глава ГУР ответил коротко: "выпускников Киевской школы экономики".

Мы обязательно будем жить и работать в замечательной, свободной, независимой Украине. Будем сами определять свое будущее и судьбу собственной страны. Потому что мы и всегда будем. И преодолеем всех врагов, — подчеркнул глава ГУР.

Глава ГУР Буданов получил звание Героя Украины

Президент Украины присвоил 9 февраля 2024 года главе Главного управления разведки Кириллу Буданову звание Героя Украины.

В документе говорится, что награду Буданов получил «за личное мужество и героизм, проявленные в защите государственного суверенитета и территориальной целостности Украины, самоотверженное служение Украинскому народу».

Это высшая государственная награда в Украине, которой отмечают граждан Украины за совершение выдающегося геройского поступка или выдающегося трудового достижения.

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