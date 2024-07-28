Буданов получил почетное звание Киевской школы экономики — фото

27 июля глава ГУР Кирилл Буданов поздравил выпускников магистратуры Киевской школы экономики. Также во время мероприятия он получил почетное звание за достижения в развитии украинской государственности.

Буданов обратился к магистрам Киевской школы экономики

Глава ГУР Минобороны Украины Кирилл Буданов в своей речи призвал студентов всегда быть «номером один» и продолжать обретать знания.

Также во время мероприятия Кирилл Буданов получил звание Киевской школы экономики за достижения в развитии украинской государственности, обеспечении украинской нации и стратегическое сотрудничество с образовательными и научными институтами.

Кирилл Буданов (фото — kse.ua)

Хочу поблагодарить Киевскую школу экономики за то, что она делает в широком смысле. Для человека, стремящегося к знаниям и готового к вызовам, не существует не достижимых целей. Вы всегда должны быть номером один. Я верю в вас. Кирилл Буданов Руководитель ГУР

Он отметил, что любое движение вперед встречает сопротивление. Итак, когда вы чувствуете сопротивление, когда вам сложно, значит, вы все делаете правильно.

Война — это не лучшая страница в истории любого государства. Но война — это также и развитие. Исторический опыт показывает, что чрезвычайные события всегда давали толчок технологическим, индустриальным, научным достижениям. Убежден, что с Украиной все происходит так же. И очень весомым будет ваш личный вклад, применение полученных знаний, — подчеркнул Кирилл Буданов. Поделиться

После речи выпускники и гости события получили возможность пообщаться с Кириллом. Вопросы аудитории в частности касались путей победы над Россией, необходимых для государства специалистов, а также ожиданий политики США.

Фото — kse.ua

В ответ на вопросы, которых специалистов не хватает Украине, глава ГУР ответил коротко: "выпускников Киевской школы экономики".

Мы обязательно будем жить и работать в замечательной, свободной, независимой Украине. Будем сами определять свое будущее и судьбу собственной страны. Потому что мы и всегда будем. И преодолеем всех врагов, — подчеркнул глава ГУР. Поделиться

Глава ГУР Буданов получил звание Героя Украины

Президент Украины присвоил 9 февраля 2024 года главе Главного управления разведки Кириллу Буданову звание Героя Украины.

В документе говорится, что награду Буданов получил «за личное мужество и героизм, проявленные в защите государственного суверенитета и территориальной целостности Украины, самоотверженное служение Украинскому народу».