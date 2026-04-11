"Буде шок". Олена Тополя хоче розкрити імена своїх шантажистів

Українська співачка Олена Тополя чітко дала зрозуміти, що планує розкрити імена людей, які шантажували її інтимними відео, однак це станеться лише після суду.

Олена Тополя не збирається мовчати

Під час бесіди з ведучою Катериною Осадчою артистка підтвердила, що вже знає, хто саме її “замовив”.

Як зазначила Олена, це досить публічна людина, тому, коли вона розкриє її ім'я, “буде шок і глибоке розчарування".

Я зможу сказати (ім'я — ред.), коли вже відбудеться суд. Зараз триває ще досудове розслідування. Там, на жаль, не один фігурант, тому що все це сплановано такою командою людей. Я скажу про кожного, — пообіцяла Тополя.

Катерина Осадча поцікавилася в української співачки, чого саме добивалися її кривдники.

За словами Олени, у шантажистів були різні цілі.