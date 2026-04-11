"Буде шок". Олена Тополя хоче розкрити імена своїх шантажистів
Джерело:  online.ua

Українська співачка Олена Тополя чітко дала зрозуміти, що планує розкрити імена людей, які шантажували її інтимними відео, однак це станеться лише після суду.

Головні тези:

  • Олену Тополю “замовила” доволі відома публічна людина.
  • У неї були спільники, їхні імена будуть оголошені згодом.

Олена Тополя не збирається мовчати

Під час бесіди з ведучою Катериною Осадчою артистка підтвердила, що вже знає, хто саме її “замовив”.

Як зазначила Олена, це досить публічна людина, тому, коли вона розкриє її ім'я, “буде шок і глибоке розчарування".

Я зможу сказати (ім'я — ред.), коли вже відбудеться суд. Зараз триває ще досудове розслідування. Там, на жаль, не один фігурант, тому що все це сплановано такою командою людей. Я скажу про кожного, — пообіцяла Тополя.

Катерина Осадча поцікавилася в української співачки, чого саме добивалися її кривдники.

За словами Олени, у шантажистів були різні цілі.

Але у них не вийшло, тому що я вчинила так, як вони не очікували, — пояснила зірка.

