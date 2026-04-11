"Будет шок". Елена Тополя хочет раскрыть имена своих шантажистов
Источник:  online.ua

Украинская певица Елена Тополь четко дала понять, что планирует раскрыть имена людей, которые шантажировали ее интимными видео, однако это произойдет только после суда.

Главные тезисы

  • Елену Тополю "заказал" довольно известный публичный человек.
  • У него были сообщники, их имена будут объявлены чуть позже.

Во время беседы с ведущей Екатериной Осадчей артистка подтвердила, что уже знает, кто именно ее “заказал”.

Как отметила Елена, это достаточно публичный человек, поэтому, когда она раскроет его имя, "будет шок и глубокое разочарование".

Я смогу сказать (имя — ред.), когда уже состоится суд. Сейчас идет еще досудебное расследование. Там, к сожалению, не один фигурант, потому что все это спланировано такой командой людей. Я скажу о каждом, — пообещала Тополя.

Екатерина Осадчая поинтересовалась в украинской певицы, чего именно добивались ее обидчики.

По словам Елены, у шантажистов были разные цели.

Но у них не получилось, потому что я поступила так, как они не ожидали, — объяснила звезда.

