"Будет шок". Елена Тополя хочет раскрыть имена своих шантажистов

Украинская певица Елена Тополь четко дала понять, что планирует раскрыть имена людей, которые шантажировали ее интимными видео, однако это произойдет только после суда.

Елена Тополя не собирается молчать

Во время беседы с ведущей Екатериной Осадчей артистка подтвердила, что уже знает, кто именно ее “заказал”.

Как отметила Елена, это достаточно публичный человек, поэтому, когда она раскроет его имя, "будет шок и глубокое разочарование".

Я смогу сказать (имя — ред.), когда уже состоится суд. Сейчас идет еще досудебное расследование. Там, к сожалению, не один фигурант, потому что все это спланировано такой командой людей. Я скажу о каждом, — пообещала Тополя.

Екатерина Осадчая поинтересовалась в украинской певицы, чего именно добивались ее обидчики.

По словам Елены, у шантажистов были разные цели.