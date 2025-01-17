Всесвітній фонд пам’яток додав київський Будинок вчителя до об'єктів всесвітньої спадщини, які перебувають під загрозою.

Що відомо про загрозу знищення київського Будинку вчителя

Зазначається, що програма World Monuments Watch 2025 протягом двох наступних років працюватиме, оцінюючи потреби заради збереження кожної з пам’яток.

Проводитиметься збір коштів із метою збереження кожної культурної пам’ятки. Наразі вже вдалось отримати на реалізацію програми близько 2 млн доларів.

Символ української незалежності та суверенітету, зруйнований Будинок учителя ілюструє скрутне становище, в якому опинилися українські громади та їхня спадщина в умовах триваючої російсько-української війни. Його включення до списку "Вартових 2025" підкреслює роль культурної спадщини у зміцненні єдності та морального духу під час відбудови громад, — підкреслюють представники фонду. Поширити

Київський міський будинок учителя входить до переліку пам'яток архітектури національного значення та є пам’яткою історії національного значення. Його збудували у 1910-1912 роках.

Споруду використовувала Українська Центральна Рада як першу будівлю парламенту Української Республіки в 1917 році.

Тоді під керівництвом першого президента в історії України Михайла Грушевського було утворено революційний парламент, який очолив керівництво національним визвольним рухом.

У Будинку вчителя проголосили створення Української Народної Республіки та прийняли IV Універсал про незалежність України в ніч з 24 на 25 січня 1918 року.

У приміщенні Київського міського будинку вчителя розташований Музей Української революції 1917–1921 років та Педагогічний музей України.

Київський Будинок вчителя

Через масові обстріли у жовтні 2022 року ударна хвиля зруйнувала скляний купол будівлі.

На початку 2024 року Всесвітній фонд пам'яток оголосив, що планує зосередитись на відновленні пошкоджень в Україні через повномасштабне вторгнення Росії, та працюватиме над відновленням скляного куполу пам'ятки. На момент оголошення фонд встановив захисне покриття від пошкоджень водою і почав заміну скла.

Що відомо про інші об’єкти у переліку світової культурної спадщини

Загалом перелік об'єктів представляє 29 країн на п'яти континентах.

Окрім цього вперше з 1994 року як символ визнання перших кроків людства за межами планети до переліку світової культурної спадщини, що потребує збереження, додали Місяць.

На супутнику Землі зберігаються сотні історичних артефактів та проводяться постійні дослідження.

Вступаючи в нову еру освоєння космосу, ми повинні забезпечити збереження слідів цих надзвичайних віх в історії людства, — зазначили в WMF. Поширити

Серед об'єктів, що увійшли до переліку на 2025 рік — турецьке місто Антак'я, історична міська структура Гази та Місяць.