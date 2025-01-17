Всемирный фонд памятников добавил киевский Дом учителя к находящимся под угрозой объектам всемирного наследия.
Главные тезисы
- Дом Учителя в Киеве, являющийся символом украинской независимости, внесен в список объектов всемирного наследия, требующих защиты.
- Дом учителя получил серьезные повреждения от обстрелов и был добавлен в программу восстановления World Monuments Watch 2025.
- Всемирный фонд памятников уже приступил к работе по восстановлению Дома учителя в Киеве и собрал финансирование на эту цель.
- Культурное наследие, включая Дом учителя, играет важную роль в укреплении единства и морального духа в условиях восстановления и войны.
- Список объектов мирового культурного наследия также включает турецкий город Антакья, историческую городскую структуру Газы и Луну, символизирующую внеземные культурные ценности.
Что известно об угрозе уничтожения киевского Дома учителя
Отмечается, что программа World Monuments Watch 2025 в течение двух последующих лет будет работать, оценивая потребности для сохранения каждой из достопримечательностей.
Проводится сбор средств с целью сохранения каждого культурного памятника. Уже удалось получить на реализацию программы около 2 млн долларов.
Киевский городской дом учителя входит в список памятников архитектуры национального значения и является памятником истории национального значения.
Сооружение использовала Украинская Центральная Рада как первое здание парламента Украинской Республики в 1917 году.
Тогда под руководством первого президента в истории Украины Михаила Грушевского был создан революционный парламент, возглавивший руководство национальным освободительным движением.
В Доме учителя провозгласили создание Украинской Народной Республики и приняли IV Универсал о независимости Украины в ночь с 24 на 25 января 1918 года.
В помещении Киевского городского дома учителя расположен Музей Украинской революции 1917-1921 годов и Педагогический музей Украины.
Из-за массовых обстрелов в октябре 2022 года ударная волна разрушила стеклянный купол здания.
В начале 2024 года Всемирный фонд памятников объявил, что планирует сосредоточиться на восстановлении повреждений в Украине из-за полномасштабного вторжения России и будет работать над восстановлением стеклянного купола памятника. К моменту объявления фонд установил защитное покрытие от повреждений водой и начал замену стекла.
Что известно о других объектах в перечне мирового культурного наследия
В общей сложности перечень объектов представляет 29 стран на пяти континентах.
Кроме этого, впервые с 1994 года в качестве символа признания первых шагов человечества за пределами планеты к перечню мирового культурного наследия, требующего сохранения, добавили Луну.
На спутнике Земли хранятся сотни исторических артефактов и проводятся постоянные исследования.
Среди объектов, вошедших в список на 2025 год, — турецкий город Антакья, историческая городская структура Газы и Луна.
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