Дом Учителя в Киеве внесли в список всемирного наследия
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Культура
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Дом Учителя в Киеве внесли в список всемирного наследия

Киевский Дом учителя
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Источник:  online.ua

Всемирный фонд памятников добавил киевский Дом учителя к находящимся под угрозой объектам всемирного наследия.

Главные тезисы

  • Дом Учителя в Киеве, являющийся символом украинской независимости, внесен в список объектов всемирного наследия, требующих защиты.
  • Дом учителя получил серьезные повреждения от обстрелов и был добавлен в программу восстановления World Monuments Watch 2025.
  • Всемирный фонд памятников уже приступил к работе по восстановлению Дома учителя в Киеве и собрал финансирование на эту цель.
  • Культурное наследие, включая Дом учителя, играет важную роль в укреплении единства и морального духа в условиях восстановления и войны.
  • Список объектов мирового культурного наследия также включает турецкий город Антакья, историческую городскую структуру Газы и Луну, символизирующую внеземные культурные ценности.

Что известно об угрозе уничтожения киевского Дома учителя

Отмечается, что программа World Monuments Watch 2025 в течение двух последующих лет будет работать, оценивая потребности для сохранения каждой из достопримечательностей.

Проводится сбор средств с целью сохранения каждого культурного памятника. Уже удалось получить на реализацию программы около 2 млн долларов.

Символ украинской независимости и суверенитета, разрушенный Дом учителя иллюстрирует затруднительное положение, в котором оказались украинские общины и их наследие в условиях продолжающейся российско-украинской войны. Его включение в список "Сторожевых 2025" подчеркивает роль культурного наследия в укреплении единства и морального духа во время восстановления общин, — подчеркивают представители фонда.

Киевский городской дом учителя входит в список памятников архитектуры национального значения и является памятником истории национального значения.

Сооружение использовала Украинская Центральная Рада как первое здание парламента Украинской Республики в 1917 году.

Тогда под руководством первого президента в истории Украины Михаила Грушевского был создан революционный парламент, возглавивший руководство национальным освободительным движением.

В Доме учителя провозгласили создание Украинской Народной Республики и приняли IV Универсал о независимости Украины в ночь с 24 на 25 января 1918 года.

В помещении Киевского городского дома учителя расположен Музей Украинской революции 1917-1921 годов и Педагогический музей Украины.

Киевский Дом учителя признали находящимся под угрозой объектом всемирного наследия
Киевский Дом учителя

Из-за массовых обстрелов в октябре 2022 года ударная волна разрушила стеклянный купол здания.

В начале 2024 года Всемирный фонд памятников объявил, что планирует сосредоточиться на восстановлении повреждений в Украине из-за полномасштабного вторжения России и будет работать над восстановлением стеклянного купола памятника. К моменту объявления фонд установил защитное покрытие от повреждений водой и начал замену стекла.

Что известно о других объектах в перечне мирового культурного наследия

В общей сложности перечень объектов представляет 29 стран на пяти континентах.

Кроме этого, впервые с 1994 года в качестве символа признания первых шагов человечества за пределами планеты к перечню мирового культурного наследия, требующего сохранения, добавили Луну.

На спутнике Земли хранятся сотни исторических артефактов и проводятся постоянные исследования.

Вступая в новую эру освоения космоса, мы должны обеспечить сохранность следов этих чрезвычайных вех в истории человечества, — отметили в WMF.

Среди объектов, вошедших в список на 2025 год, — турецкий город Антакья, историческая городская структура Газы и Луна.

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