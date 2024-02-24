Будівлі головних установ ЄС підсвітили кольорами українського прапора — фото
Категорія
Світ
Дата публікації

Будівлі головних установ ЄС підсвітили кольорами українського прапора — фото

МЗС України
ЄС

Будівлі установ Євросоюзу у переддень річниці повномасштабної війни Росії проти України підсвітили кольорами українського прапора на знак солідарності.

Будівлі ЄС замайоріли кольорами українського прапора

Відповідні фото опублікували МЗС України.

У відомстві подякували Єврораді, Європарламенту та Єврокомісії за цей жест підтримки.

24 лютого до Києва прибуло чимало західних лідерів

Вранці президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн прибула в українську столицю, щоб вкотре підтримати український народ на тлі його війни з російськими загарбниками.

Я у Києві, щоб відзначити другу річницю війни Росії проти України та винятковий опір українського народу, — наголосила фон дер Ляєн.

До Києва також прибули прем’єр-міністри Італії, Канади та Бельгії.

Прем’єр Канади Джастін Трюдо, прем’єр Бельгії Александр де Кроо та прем’єрка Італії Джорджія Мелоні вирішили підтримати український народ особистим візитом.

Окрім того, згодом стало відомо про приїзд колишнього британського лідера Бориса Джонсона.

Не маю сумнівів, що українці з їхньою незламною хоробрістю переможуть і виженуть війська Путіна — за умови, якщо ми надамо їм необхідну військову, політичну та економічну підтримку, — заявив він.

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