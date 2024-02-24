Будівлі головних установ ЄС підсвітили кольорами українського прапора — фото

Будівлі установ Євросоюзу у переддень річниці повномасштабної війни Росії проти України підсвітили кольорами українського прапора на знак солідарності.
Будівлі ЄС замайоріли кольорами українського прапора
Відповідні фото опублікували МЗС України.
У відомстві подякували Єврораді, Європарламенту та Єврокомісії за цей жест підтримки.
24 лютого до Києва прибуло чимало західних лідерів
Вранці президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн прибула в українську столицю, щоб вкотре підтримати український народ на тлі його війни з російськими загарбниками.
До Києва також прибули прем’єр-міністри Італії, Канади та Бельгії.
Прем’єр Канади Джастін Трюдо, прем’єр Бельгії Александр де Кроо та прем’єрка Італії Джорджія Мелоні вирішили підтримати український народ особистим візитом.
Окрім того, згодом стало відомо про приїзд колишнього британського лідера Бориса Джонсона.
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