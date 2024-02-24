Будівлі головних установ ЄС підсвітили кольорами українського прапора — фото

Будівлі установ Євросоюзу у переддень річниці повномасштабної війни Росії проти України підсвітили кольорами українського прапора на знак солідарності.

Будівлі ЄС замайоріли кольорами українського прапора

Відповідні фото опублікували МЗС України.

У відомстві подякували Єврораді, Європарламенту та Єврокомісії за цей жест підтримки.

💙💛 The buildings of European institutions were lit up with the colors of the Ukrainian flag for the second anniversary of Russia's full-scale invasion of #Ukraine.@EUCouncil, @EU_Commission, @Europarl_EN, thank you! 🇪🇺#StandWithUkraine pic.twitter.com/vgq1dbtfe1 — MFA of Ukraine 🇺🇦 (@MFA_Ukraine) February 23, 2024

24 лютого до Києва прибуло чимало західних лідерів

Вранці президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн прибула в українську столицю, щоб вкотре підтримати український народ на тлі його війни з російськими загарбниками.

Я у Києві, щоб відзначити другу річницю війни Росії проти України та винятковий опір українського народу, — наголосила фон дер Ляєн. Поширити

In Kyiv to mark the anniversary of the 2nd year of Russia’s war on Ukraine.



And to celebrate the extraordinary resistance of the Ukrainian people.



More than ever, we stand firmly by Ukraine.



Financially, economically, militarily, morally.



Until the country is finally free. pic.twitter.com/ZLWMbOxVFh — Ursula von der Leyen (@vonderleyen) February 24, 2024

До Києва також прибули прем’єр-міністри Італії, Канади та Бельгії.

Прем’єр Канади Джастін Трюдо, прем’єр Бельгії Александр де Кроо та прем’єрка Італії Джорджія Мелоні вирішили підтримати український народ особистим візитом.

Окрім того, згодом стало відомо про приїзд колишнього британського лідера Бориса Джонсона.