Здания главных учреждений ЕС подсветили цветами украинского флага – фото

Здания учреждений Евросоюза в канун годовщины полномасштабной войны России против Украины подсветили цветами украинского флага в знак солидарности.

Здания ЕС развеялись цветами украинского флага

Соответствующие фото были опубликованы МИДом Украины.

В ведомстве поблагодарили Евросовет, Европарламент и Еврокомиссию за этот жест поддержки.

💙💛 The buildings of European institutions were lit up with the colors of the Ukrainian flag for the second anniversary of Russia's full-scale invasion of #Ukraine.@EUCouncil, @EU_Commission, @Europarl_EN, thank you! 🇪🇺#StandWithUkraine pic.twitter.com/vgq1dbtfe1 — MFA of Ukraine 🇺🇦 (@MFA_Ukraine) February 23, 2024

24 февраля в Киев прибыло немало западных лидеров

Утром президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляен прибыла в украинскую столицу, чтобы в очередной раз поддержать украинский народ на фоне его войны с российскими захватчиками.

Я в Киеве, чтобы отметить вторую годовщину войны России против Украины и исключительное сопротивление украинского народа, подчеркнула фон дер Ляен. Поделиться

In Kyiv to mark the anniversary of the 2nd year of Russia’s war on Ukraine.



And to celebrate the extraordinary resistance of the Ukrainian people.



More than ever, we stand firmly by Ukraine.



Financially, economically, militarily, morally.



Until the country is finally free. pic.twitter.com/ZLWMbOxVFh — Ursula von der Leyen (@vonderleyen) February 24, 2024

В Киев также прибыли премьер-министры Италии, Канады и Бельгии.

Премьер Канады Джастин Трюдо, премьер Бельгии Александр де Кроо и премьер Италии Джорджия Мэлони решили поддержать украинский народ личным визитом.

Кроме того, впоследствии стало известно о приезде бывшего британского лидера Бориса Джонсона.