Здания главных учреждений ЕС подсветили цветами украинского флага – фото

Здания учреждений Евросоюза в канун годовщины полномасштабной войны России против Украины подсветили цветами украинского флага в знак солидарности.
Здания ЕС развеялись цветами украинского флага
Соответствующие фото были опубликованы МИДом Украины.
В ведомстве поблагодарили Евросовет, Европарламент и Еврокомиссию за этот жест поддержки.
24 февраля в Киев прибыло немало западных лидеров
Утром президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляен прибыла в украинскую столицу, чтобы в очередной раз поддержать украинский народ на фоне его войны с российскими захватчиками.
В Киев также прибыли премьер-министры Италии, Канады и Бельгии.
Премьер Канады Джастин Трюдо, премьер Бельгии Александр де Кроо и премьер Италии Джорджия Мэлони решили поддержать украинский народ личным визитом.
Кроме того, впоследствии стало известно о приезде бывшего британского лидера Бориса Джонсона.
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