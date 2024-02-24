Здания главных учреждений ЕС подсветили цветами украинского флага – фото
Категория
Мир
Дата публикации

Здания главных учреждений ЕС подсветили цветами украинского флага – фото

МИД Украины
ЕС
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Здания учреждений Евросоюза в канун годовщины полномасштабной войны России против Украины подсветили цветами украинского флага в знак солидарности.

Здания ЕС развеялись цветами украинского флага

Соответствующие фото были опубликованы МИДом Украины.

В ведомстве поблагодарили Евросовет, Европарламент и Еврокомиссию за этот жест поддержки.

24 февраля в Киев прибыло немало западных лидеров

Утром президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляен прибыла в украинскую столицу, чтобы в очередной раз поддержать украинский народ на фоне его войны с российскими захватчиками.

Я в Киеве, чтобы отметить вторую годовщину войны России против Украины и исключительное сопротивление украинского народа, подчеркнула фон дер Ляен.

В Киев также прибыли премьер-министры Италии, Канады и Бельгии.

Премьер Канады Джастин Трюдо, премьер Бельгии Александр де Кроо и премьер Италии Джорджия Мэлони решили поддержать украинский народ личным визитом.

Кроме того, впоследствии стало известно о приезде бывшего британского лидера Бориса Джонсона.

Не сомневаюсь, что украинцы с их несгибаемой храбростью победят и выгонят войска Путина — при условии, если мы предоставим им необходимую военную, политическую и экономическую поддержку, — заявил он.

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