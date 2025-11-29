Орбан заявив про власне бачення післявоєнного устрою та наполягає на поверненні України до статусу "буферної зони" між НАТО та Росією.

Орбан цинічно назвав Україну “буферною державою”

Прем’єр-міністр Угорщини Віктор Орбан заявив, що Україна після завершення війни нібито повинна стати "буферною державою" між Заходом і Росією. Про це він сказав у інтерв’ю Welt am Sonntag.

За словами угорського прем’єра, історична модель безпеки в Європі нібито будувалася на тому, що після розширення НАТО у 1999 році східний кордон Альянсу був визначений Польщею, Чехією, Угорщиною, а згодом — Балтією, Болгарією, Румунією та Словаччиною.

Він заявив, що Україна після цього стала "буфером" між НАТО і Росією, і саме це, на його думку, забезпечувало баланс та мир.

Україна стала буферною державою… Це гарантувало військову безпеку Європи. Сьогодні Росія і НАТО звинувачують одне одного у руйнуванні цієї структури. Віктор Орбан Прем’єр-міністр Угорщини

Орбан переказав позиції обох сторін. Росія, за його словами, вважає, що Захід озброїв Україну, "де-факто інтегрував її у НАТО" і хоче прийняти до Альянсу офіційно, чим ніби порушив баланс сил.

Захід, навпаки, звинувачує РФ у тому, що вона не прийняла післянатівський баланс і хоче захопити Україну, ліквідувати її як буфер та просунутися далі до кордонів НАТО. Поширити

Орбан заявив, що після війни Україна знову має отримати статус "буферної держави", а кордони мають бути визначені на міжнародній мирній конференції.