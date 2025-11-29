Орбан заявив про власне бачення післявоєнного устрою та наполягає на поверненні України до статусу "буферної зони" між НАТО та Росією.
Головні тези:
- Орбан наголосив на необхідності повернення України до статусу "буферної держави" між НАТО та Росією для забезпечення миру та балансу в регіоні.
- Росія вважає, що Захід інтегрує Україну у НАТО, тоді як Захід обвинувачує РФ у спробі захопити та ліквідувати Україну як буферну зону.
- Орбан пропонує вирішення конфлікту шляхом проведення міжнародної мирної конференції для визначення кордонів та статусу України.
Орбан цинічно назвав Україну “буферною державою”
Прем’єр-міністр Угорщини Віктор Орбан заявив, що Україна після завершення війни нібито повинна стати "буферною державою" між Заходом і Росією. Про це він сказав у інтерв’ю Welt am Sonntag.
За словами угорського прем’єра, історична модель безпеки в Європі нібито будувалася на тому, що після розширення НАТО у 1999 році східний кордон Альянсу був визначений Польщею, Чехією, Угорщиною, а згодом — Балтією, Болгарією, Румунією та Словаччиною.
Він заявив, що Україна після цього стала "буфером" між НАТО і Росією, і саме це, на його думку, забезпечувало баланс та мир.
Орбан переказав позиції обох сторін. Росія, за його словами, вважає, що Захід озброїв Україну, "де-факто інтегрував її у НАТО" і хоче прийняти до Альянсу офіційно, чим ніби порушив баланс сил.
Орбан заявив, що після війни Україна знову має отримати статус "буферної держави", а кордони мають бути визначені на міжнародній мирній конференції.
Росія зберігає територію, узгоджену на мирній конференції, а все на захід від цієї лінії — територія України, яка знову існуватиме як буфер.
